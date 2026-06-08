Jean-François Fountaine dresse le bilan de ses douze années à la tête de La Rochelle et de l'Agglomération

L'ancien maire et président de l'Agglomération de La Rochelle, Jean-François Fountaine, s'exprime deux mois et demi après la défaite de sa majorité. Il évoque les raisons de cet échec, notamment la dispersion des voix et plusieurs irritants locaux, et revient sur sa décision de ne pas se représenter. Il tire également un bilan positif de ses mandats, mettant en avant les transformations physiques et mentales de la ville.

Jean-François Fountaine , ancien maire de La Rochelle et président de l' Agglomération , s'est retiré de la vie politique active après douze ans à la tête de l' agglomération et onze ans à la mairie.

À 75 ans, il partage désormais son temps entre l'entreprise familiale, la navigation et ses six petits-enfants. Deux mois et demi après les élections, il estime que la défaite de sa majorité, qui n'a recueilli que 9,9 % des voix au second tour, s'explique principalement par la dispersion des voix. Il rappelle que lors des précédents scrutins de 2014 et 2020, il avait bénéficié du soutien des écologistes puis des socialistes, ce qui avait évité un éparpillement aussi marqué.

Il souligne également l'impact de plusieurs irritants comme le dossier Marcel-Paul, le pont de Tasdon, l'hôpital ou la réforme des déchets, même si ces questions ne relevaient pas toutes directement de la compétence municipale. Il explique avoir longuement hésité avant de décider de ne pas se représenter, une réflexion qui l'a conduit, en mai 2025, à prendre la décision de tourner la page, estimant que ses adjoints auraient souffert d'un manque de visibilité en cas de prolongation jusqu'au terme du mandat.

Concernant son bilan, il met en avant une double transformation : celle des esprits, avec un renforcement de l'esprit d'initiative et une politique environnementale poursuivie, et celle du cadre physique, avec la rénovation du Vieux Port, du parvis de la gare, la promenade de Port-Neuf ou encore les Archives à Mireuil. Il se dit fier d'avoir construit sans être un "bétonneur" et affirme que les dossiers sociaux et culturels n'ont pas été négligés.

Il précise que la nouvelle équipe municipale, menée par Olivier Falorni, devrait poursuivre de nombreux projets. S'il déclare ne pas s'interdire d'intervenir sur des sujets importants, il assure vouloir éviter de "embêter le monde avec des bricoles" et reconnaît que la vie d'élu est exigeante, même si les services municipaux apportent un réel soutien.

En conclusion, il réitère son sentiment d'avoir accompli son temps, donné de son temps et tourné la page, sans pour autant se désintéresser totalement de la vie de sa ville





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