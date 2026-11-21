L'artiste rochelais Jean du Voyage cherche des fonds pour son troisième album. La campagne de crowdfunding se termine le 13 décembre 2026 pour un sortie en février 2027.

L'artiste électro rochelais Jean du Voyage entame une campagne de financement participatif pour finaliser la production de son troisième album. La sortie officielle de ce projet musical est prévue pour le 27 février 2027. L'artiste cherche actuellement à rassembler les fonds restants pour compléter ce travail ambitieux.

Un projet musical profondément intime

Après avoir longtemps composé en cachant sa personnalité derrière sa musique, Jean du Voyage décide de s'ouvrir davantage avec ce nouvel opus. Il souhaitait initialement se rendre en Bretagne chez son grand-père pour écrire des morceaux plus personnels. Cette intention s'est transformée en un hommage touchant à son oncle ébéniste, décédé récemment, qui fabriquait des percussions. Le beatmaker explique avoir trouvé le fil conducteur pour raconter des émotions plus intimes à travers ses compositions.

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Ce nouvel album, intitulé Portal , marque une transition artistique significative pour le musicien. Il vise à montrer comment une histoire familiale peut se transformer en une œuvre musicale universelle. Les enregistrements intègrent des sons naturels, comme des oiseaux dans le jardin du grand-père, et la voix de sa fille. Ces éléments créent une atmosphère unique qui traverse le deuil avec pudeur et authenticité.

Une collaboration artistique avec Brice Coustillet

Pour accompagner la promotion de cet album sur les réseaux sociaux, Jean du Voyage a fait appel à son ami, le documentariste Brice Coustillet. Ce dernier réalise de courtes vidéos d'une minute maximum. Ces pastilles visuelles montrent l'artiste entouré de ses proches, interagissant avec son cousin ou discutant avec son grand-père. Cette approche visuelle renforce le caractère intime et familial du projet musical.

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Précédemment, Jean du Voyage avait tourné trois clips à l'intérieur de la tour de La Lanterne à La Rochelle. Ces tournages avaient lieu en 2025 et mettaient en scène l'artiste aux côtés de deux autres musiciens. Cette visibilité sur les plateformes de streaming a permis à Jean du Voyage de développer une base de fans solide. Il continue ainsi d'affirmer son indépendance artistique après son association avec La Sirène.

Détails de la campagne de collecte de fonds

La plateforme de financement lancée par l'artiste se clôtura le 13 décembre 2026. Les contributeurs généreux recevront des contreparties exclusives en fonction du montant de leur don. Ces récompenses incluent un disque vinyle, une session d'écoute privée ou une masterclass. Cette approche permet de créer un lien direct entre l'artiste et sa communauté de supporters.

Cette collecte vise à boucler le budget de l'album et des vidéos promotionnelles associées. Jean du Voyage espère ainsi finaliser les derniers ajustements techniques et créatifs. Le lancement de cette campagne intervient alors que l'artiste prépare une série de portraits pour accompagner la sortie future. Ce soutien financier est crucial pour mener à bien ce projet de long terme.

Impact et prochaines étapes pour l'artiste

Le succès de cette campagne déterminera la qualité finale de la production de l'album. Jean du Voyage doit encore rassembler quelques milliers d'euros pour garantir le respect du calendrier de sortie. Le 27 février 2027 marquera donc une étape importante dans sa carrière artistique. Ce troisième album représente un tournant dans sa démarche créative et sa relation avec son public.

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L'artiste rochelais continuera de partager des extraits et des coulisses de création via les vidéos de Brice Coustillet. Ces contenus serviront de support pour maintenir l'intérêt du public jusqu'à la sortie effective. L'objectif est de faire de cet album une expérience émotionnelle complète pour les auditeurs. Le futur de cette production dépendra donc de la réactivité de la communauté musicale durant cette période de collecte.