Jean Castex Enquête pour Détournement de Fonds dans les Pyrénées-Orientales

L'ancien Premier ministre français, Jean Castex, a été placé en garde à vue jeudi 13 février à Montpellier dans le cadre d'une enquête pour détournements de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales. L'enquête porte sur des faits remontant à 2017/2018, impliquant un dossier d'aide économique à une entreprise. Le procureur de Perpignan a confirmé que M. Castex, en tant que président de la communauté de communes de Conflent Canigou, a été entendu par la gendarmerie. Il a été relâché à l'issue de sa garde à vue de 9h00 à 18h30, sans être mis en examen. L’enquête se poursuit.

L'ancien premier ministre Jean Castex a été placé en garde à vue jeudi 13 février à Montpellier, puis relâché à l'issue de son audition, dans le cadre d'une enquête pour détournements de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales , selon le parquet de Perpignan. « M.

Castex, lui en tant que président de la communauté de commune de Conflent Canigou, deux anciens vice-présidents et le directeur général des services ont été placés en garde à vue, et relâchés à l'issue de la garde à vue, dans le cadre d'une enquête préliminaire sur signalement d'Anticor pour faux, usage de faux, détournements de fonds publics sans enrichissement personnel », a dit le procureur de Perpignan, confirmant une information du journal Midi Libre.La garde à vue a duré de 09 h 00 à 18 h 30. Aucune mise en examen n'a été prononcée dans ce dossier. « L’enquête se poursuit », a précisé le procureur.À lire aussiJean Castex, l’homme des tâches ingrates, s’efface devant la « nouvelle ère » « La question est de savoir si pour sauver une entreprise en difficulté et sauver des emplois, est-ce que le montage fait était légal ou pas », a ajouté le magistrat. Dans un communiqué, Jean Castex a confirmé s'être rendu « dans le cadre d’une enquête préliminaire, à la gendarmerie de Montpellier, pour y être entendu sur des faits remontant à 2017/2018 (…), qui concernent un dossier d’aide économique à une entreprise » dans laquelle il n’avait aucun intérêt personnel ». L’actuel PDG de la RATP a été maire de la ville de Prades et président de la communauté de communes Conflent Canigou de 2015 à 2020, quand il a été nommé à Matignon





