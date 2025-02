Jean Castex en Garde à Vue dans une Enquête pour Détournements de Fonds

L'ancien Premier ministre français, Jean Castex, a été placé en garde à vue jeudi à Montpellier, dans le cadre d'une enquête pour détournements de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales. L'enquête porte sur un dossier d'aide économique à une entreprise datant des années 2017-2018, lorsque Jean Castex était maire de Prades et président de la communauté de communes Conflent Canigo.

L'ancien Premier ministre Jean Castex a été placé en garde à vue jeudi à Montpellier, puis relâché à l'issue de son audition, dans le cadre d'une enquête pour détournements de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales , selon le parquet de Perpignan. M.

Castex, en tant que président de la communauté de commune de Conflent Canigo, deux anciens vice-présidents et le directeur général des services ont été placés en garde à vue, et relâchés à l'issue de la garde à vue, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte sur signalement d'Anticor pour faux, usage de faux, détournements de fonds publics sans enrichissement personnel », a déclaré le procureur de Perpignan, confirmant une information du journal Midi Libre. La garde à vue de l'ancien Premier ministre a duré de 9h00 à 18h30. Aucun inculpé n'a été prononcé dans cette affaire. « L'enquête se poursuit », a précisé le procureur. « La question est de savoir si pour sauver une entreprise en difficulté et sauver des emplois, est-ce que le montage fait était légal ou pas », a ajouté le magistrat. Dans un communiqué adressé à l'AFP, Jean Castex a confirmé s'être rendu « dans le cadre d'une enquête préliminaire, à la gendarmerie de Montpellier, pour y être entendu sur des faits remontant à 2017/2018 (...), qui concernent un dossier d'aide économique à une entreprise » dans laquelle il n'avait « aucun intérêt personnel ». L'actuel PDG de la RATP a été maire de la ville de Prades et président de la communauté de communes Conflent Canigo de 2015 à 2020, avant de devenir Premier ministre





