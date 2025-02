Jean Castex, ancien Premier ministre et PDG de la RATP, placé en garde à vue pour détournements de fonds publics

Jean Castex, ancien Premier ministre et actuel PDG de la RATP, a été placé en garde à vue jeudi dans le cadre d'une enquête pour détournements de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales. Il a été entendu par les enquêteurs concernant l'octroi d'aides publiques à une entreprise de haute technologie lorsqu'il était président de la communauté de communes de Conflent Canigo fin 2017.

Jean Castex , ancien premier ministre et actuel PDG de la RATP , a été placé en garde à vue jeudi dans le cadre d'une enquête pour détournements de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales . Il a été entendu par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie concernant l'octroi d'aides publiques à une entreprise de haute technologie lorsqu'il était président de la communauté de communes de Conflent Canigo fin 2017. Une plainte a été déposée six ans plus tard.

Jean Castex, qui a assuré avoir répondu à toutes les questions des enquêteurs, a déclaré être « très serein » et a souligné le respect de la présomption d'innocence, tant pour lui que pour les trois autres personnes entendues dans le cadre de cette enquête préliminaire. La garde à vue a duré de 9h00 à 18h30 et aucune mise en examen n'a été prononcée à son issue. Le PDG de la RATP a reçu le soutien d'un syndicat de l'entreprise de transports, l'Unsa-RATP, qui a condamné la volonté de certains de prendre « la tête d'un ancien Premier ministre ». Le syndicat a également souligné que Jean Castex a toujours fait preuve d'humanisme pour sauver des emplois et que les décisions politiques prises durant la période 2017-2018 sont aujourd'hui contestées. L'Unsa-RATP appelle à la sérénité et demande à la justice de pouvoir travailler tranquillement, d'autant plus que Jean Castex s'est déclaré à sa disposition.





