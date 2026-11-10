Jean-Baptiste Trogneux agressé devant sa chocolaterie d'Amiens le 3 novembre

Le petit-neveu de Brigitte Macron a été pris à partie devant son magasin d'Amiens. La suspecte a été placée sous contrôle judiciaire, avec un procès fixé au 31 mars.

Mardi 3 novembre, Jean-Baptiste Trogneux, patron de la chocolaterie familiale implantée à Amiens, a de nouveau été pris à partie devant l'entrée de son magasin, au terme d'une violente altercation. Petit-neveu de Brigitte Macron, il se retrouve régulièrement exposé à des insultes et à des tensions qui touchent également son équipe. Cette nouvelle agression s'ajoute, selon les éléments rapportés, à plusieurs années de hostilité dirigée contre la famille Trogneux.

Le nom Trogneux, nom de jeune fille de Brigitte Macron, pèse de plus en plus lourd sur le quotidien de la famille. Le chocolatier et son personnel travaillent dans un climat de forte tension, ce mardi-là comme lors des épisodes précédents.

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Une altercation violente devant la chocolaterie d'Amiens

L'altercation du 3 novembre a eu lieu devant la boutique d'Amiens de la chocolaterie Trogneux, où Jean-Baptiste Trogneux a été visé par une femme que le personnel connaissait déjà. Selon un salarié interrogé par Le Courrier Picard, l'incident a laissé l'équipe sur les nerfs pendant toute la journée.

D'après ce même témoignage, la femme est entrée dans la boutique et s'en est prise aux vendeuses, qu'elle aurait accusées de les soutenir. Une fois raccompagnée à l'extérieur, elle ne s'est pas arrêtée là et a tenté de revenir, ce qui a conduit le neveu de la première dame de France à s'interposer.

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Le déroulement de l'agression selon le salarié

Selon le récit du salarié rapporté par Le Courrier Picard, la femme a porté un coup au visage de Jean-Baptiste Trogneux. Il l'a ensuite repoussée, et elle est tombée au sol.

Interpellée, la femme a été placée en garde à vue. Depuis le vendredi 6 novembre, elle est placée sous contrôle judiciaire. Ces informations reposent sur les déclarations rapportées dans la presse régionale, et les faits restent soumis à l'appréciation de la justice.

Une obligation de soins lui a également été imposée, la suspecte souffrant notamment, selon les éléments connus, de plusieurs addictions. Son procès est fixé au 31 mars devant le tribunal correctionnel d'Amiens.

Réactions de la famille et suites judiciaires

Jean-Baptiste Trogneux a dénoncé une accumulation d'attaques qu'il juge intolérables. Il explique que les messages hostiles reçus sur les réseaux sociaux sont devenus le quotidien de la famille, décrivant une véritable avalanche d'insultes.

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Le chocolatier affirme vouloir simplement travailler sans avoir à répondre des positions politiques du chef de l'État, Emmanuel Macron. Il exprime également son inquiétude pour les salariés de la boutique, exposés directement à ces tensions.

De son côté, Brigitte Macron a appelé son petit-neveu dès qu'elle a appris l'agression. Le procès du 31 mars devant le tribunal correctionnel d'Amiens déterminera les suites pénales de cette affaire.

Un précédent agression toujours présent dans les mémoires

Cette nouvelle agression rappelle un épisode antérieur, au cours duquel Jean-Baptiste Trogneux avait déjà été frappé devant son commerce, en marge d'une manifestation non déclarée. Huit personnes avaient alors été interpellées.

Une adolescente de Montpellier, venue à Amiens retrouver son petit ami, avait ensuite été arrêtée à son tour. Elle avait reconnu avoir donné un coup de pied à la victime, et le juge pour enfants l'avait condamnée à 105 heures de travaux d'intérêt général. Le chocolatier avait pour sa part écopé de quatre jours d'incapacité totale de travail.