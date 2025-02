Jean-Baptiste Marteau remplace Julien Arnaud sur Télématin

Jean-Baptiste Marteau a animé Télématin jeudi 13 février, remplaçant Julien Arnaud absent de l'antenne. Ce changement est dû aux congés d'Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du journal de 20 heures sur France 2. Marteau, longtemps pressenti pour animer Télématin, avait déjà exprimé sa déception d'avoir été devancé par Arnaud. Cependant, il s'était engagé à rester le joker de l'émission.

Jeudi 13 février, les téléspectateurs de Télématin ont été surpris de ne pas retrouver Julien Arnaud à ses côtés. Il était remplacé par Jean-Baptiste Marteau , qui animait l'émission avec Flavie Flament. France Télévision s a expliqué ce changement soudain par une période de congés pour Anne-Sophie Lapix , la présentatrice du journal télévisé de 20 heures sur France 2 . Julien Arnaud a pris la relève au journal de 20 heures.

Jean-Baptiste Marteau, qui avait longtemps été pressenti pour devenir un animateur emblématique de Télématin, animait ainsi sa toute première émission du programme. Il avait déjà évoqué sa passion pour l'émission, qu'il regardait depuis tout petit. Lors d'une invitation dans le Buzz TV du Figaro en novembre dernier, il avait révélé que la présidente du groupe, Delphine Ernotte, ne lui avait pas confié le poste de présentateur de la matinale de France 2. 'C'était son avis, ce n'était pas celui d'autres. Vous savez, les joies de la télé…', confiait-il alors, tout en reconnaissant qu'il 'y a souvent des bonnes nouvelles' et qu'il 'n'en manque pas'. 'Je suis quand même gâté', relativise-t-il. En août dernier, il s'était confié à Télé-Loisirs sur sa volonté de reprendre le flambeau de l'antenne après le départ de Thomas Sotto, avant de partager sa 'grande déception' d'être devancé par Julien Arnaud. Il avait néanmoins annoncé qu'il serait le joker de l'émission, restant positif malgré tout. 'Vous allez encore me revoir. C'est une émission que j'aime énormément et une équipe que j'apprécie beaucoup. Donc je ne voulais pas du tout arrêter de travailler sur cette émission', avait déclaré Jean-Baptiste Marteau. L'animateur, qui assurait regarder 'rarement dans le rétroviseur' pour ne pas 'devenir aigri', ajoutait : 'J'anime toujours cette matinale de France Info avec beaucoup de plaisir.





