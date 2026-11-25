L'agriculteur Jean-Baptiste de La Ferme de l'amour se confie sur ses deux lombaires fracturées. Il annonce une récupération de 6 à 12 semaines avant son retour au travail.

L'agriculteur Jean-Baptiste, candidat de la saison 20 de l'émission , fait face à une période de convalescence particulièrement difficile après un accident survenu dans son exploitation. Ce dernier a révélé sur son réseau social Instagram avoir subi de graves blessures suite à une interaction avec l'une de ses vaches, un événement qui a interrompu brutalement son rythme de travail habituel.

Détails de l'accident et blessures

Jean-Baptiste confirme souffrir de deux lombaires cassées, une blessure qui compromet sérieusement sa mobilité et sa capacité à effectuer les tâches physiques exigées par la gestion de sa ferme. Bien qu'il ait tenté de poursuivre ses activités dès les premiers signes de douleur, notamment pour assurer la vaccination des oiseaux de sa ferme pédagogique, il a dû reconnaître son incapacité à continuer dans de telles conditions. La douleur est devenue trop intense pour ignorer la réalité de sa situation médicale.

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Prise en charge et soutien extérieur

Afin de soulager le dos, l'agriculteur doit désormais porter un corset orthopédique qui le maintient en place durant toute la phase de récupération. Les gestes quotidiens, souvent simples pour une personne en bonne santé, représentent désormais un défi majeur pour lui. Cependant, il a bénéficié d'un solide réseau de soutien autour de lui, ses proches ayant réagi massivement après la diffusion de son accident pour lui souhaiter un bon rétablissement et lui apporter une aide concrète.

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Perspectives de rétablissement

Dans une story publiée ce 24 novembre, Jean-Baptiste a précisé la durée estimée de sa période d'indisponibilité totale. Il a annoncé que la récupération serait longue, prévoyant entre 6 à 12 semaines avant de pouvoir reprendre pleinement ses fonctions normales. Cette annonce souligne la gravité des fractures et la patience nécessaire pour une guérison complète sans complications persistantes.

Impact sur l'exploitation et stratégie d'adaptation

Heureusement pour l'économie de la ferme, le parc accueillant du public est actuellement fermé et ne rouvrira qu'en avril, ce qui soulage Jean-Baptiste de la pression de la gestion touristique en pleine saison. Il a choisi de s'éloigner temporairement de son exploitation pour se reposer chez son compagnon, Nicolas, dont le foyer lui offre un environnement plus propice au repos et à la récupération. Depuis ce lieu de refuge, il compte continuer à s'acquitter des tâches administratives liées à la gestion de son entreprise agricole, maintenant ainsi une continuité dans son travail sans solliciter sa colonne vertébrale.