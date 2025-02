JD Vance divise l'Europe avec ses critiques sur la liberté d'expression

Le vice-président américain JD Vance a déclenché une vive polémique lors de la Conférence sur la sécurité de Munich en critiquant fortement les démocraties européennes concernant la liberté d'expression et l'extrême droite. Ses propos ont suscité une indignation particulière en Allemagne et en France.

Le vice-président américain JD Vance a provoqué une vive controverse lors de la Conférence sur la sécurité de Munich en critiquant fortement les démocratie s européennes, notamment concernant la liberté d'expression et la manière dont elles traitent l' extrême droite .

Au lieu de se concentrer sur le conflit en Ukraine ou sur les stratégies américaines pour y mettre fin, Vance a préféré s'en prendre aux valeurs fondamentales de l'Europe, affirmant que la liberté d'expression y était en recul et que l'Europe avait un « gros problème d'immigration ». Ses propos ont été accueillis avec de vives réactions, notamment de la France et de l'Allemagne, qui ont rejeté fermement ses critiques. Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a qualifié les propos de Vance de « non acceptables » tandis que le chancelier Olaf Scholz a « expressément rejeté » ses déclarations, affirmant que l'Allemagne n'accepterait pas l'ingérence de tiers en faveur du parti d'extrême droite AfD. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, a quant à lui réaffirmé que la liberté d'expression était garantie en Europe et que personne n'était obligé d'adopter le modèle français, mais personne ne pouvait l'imposer. Vance a également critiqué la Roumanie pour avoir annulé le premier tour de la présidentielle, pointant du doigt une « énorme pression de ses voisins continentaux » et a accusé le Royaume-Uni et la Suède de condamner un individu qui avait brûlé des exemplaires du Coran, ce qui a provoqué la colère des pays musulmans. Ce discours a suscité une profonde indignation chez les dirigeants européens qui ont considéré cette critique comme une « humiliation totale ».Le vice-président américain JD Vance a créé une onde de choc à la Conférence sur la sécurité de Munich en s'en prenant ouvertement aux démocraties européennes. Au lieu d'aborder les enjeux majeurs tels que le conflit en Ukraine, ses discours s'est focalisé sur une critique acerbe des pratiques démocratiques en Europe, notamment concernant la liberté d'expression et la gestion de l'extrême droite.Ses accusations de recul de la liberté d'expression et de problème d'immigration ont été accueillies avec scepticisme et indignation par les dignitaires européens présents. L'Allemagne, pays hôte de la conférence, a été particulièrement réactive. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a vivement condamné les propos de Vance, les qualifiant de « non acceptables », tandis que le chancelier Olaf Scholz a réaffirmé l'engagement de l'Allemagne envers la liberté d'expression et a rejeté toute ingérence étrangère dans les affaires politiques allemandes.La France, de son côté, a exprimé son soutien aux valeurs démocratiques européennes, rappelant que la liberté d'expression était un pilier fondamental de la démocratie et qu'elle ne devait pas faire l'objet de critiques arbitraires. La Roumanie, également visée par Vance, a été critiquée pour avoir annulé le premier tour de sa présidentielle, un acte que Vance a qualifié de « pression de ses voisins continentaux » et a remis en question la force de la démocratie roumaine





