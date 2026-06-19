JBL Live Flex 4 : écouteurs sans fil à batterie longue durée et réduction de bruit adaptative

Les JBL Live Flex 4 offrent 50 h d'autonomie, ANC adaptatif, boîtier intelligent avec écran et un prix réduit chez Boulanger, adaptés aux voyageurs et aux audiophiles exigeants.

Les nouveaux écouteurs sans fil JBL Live Flex 4 viennent d'être lancés avec une série de fonctionnalités qui font d'eux un choix idéal pour les voyageurs et les audiophiles exigeants.

Disponibles ce mois-ci chez le détaillant Boulanger, ces écouteurs se distinguent par une autonomie impressionnante de 50 heures lorsqu'ils sont pleinement chargés dans leur boîtier. Ce gain de temps est rendu possible grâce à une batterie de 280 mAh intégrée à l'appareil ainsi qu'à l'efficacité de la conception globale du design compact. Les 12 mm de haut‑parleurs offrent un son équilibré, des basses bien marquées et une clarté qui boit toute dynamiques musicales.

La présence de l'audio spatial ralentit l'expérience jusqu'à en faire une immersion complète, idéale pour les concerts en ligne ou les playlists de voyage. Le troisième élément phare de cette gamme est le cas de charge intelligente, ou Smart Charging Case, doté d'un écran miniature. Sur l'écran circulaire de quelques centimètres, l'utilisateur peut déjà contrôler le volume, régler le niveau de la réduction de bruit, changer de morceau ou même consulter les notifications directement depuis le boîtier.

La batterie de 30 mAh du boîtier offre la possibilité d'appairer les écouteurs via Bluetooth, de découvrir des gestes personnalisés via la technologie Personi‑Fi, et d'obtenir des alertes d'avertissement lorsqu'un oreillettes est perdu. Ce dispositif crée une extension de l'application mobile propriétaire, permettant une gestion autonomie, volume et réglages depuis le dispositif portable. Aussi impressionnant, JBL a intégré un système de réduction de bruit actif adaptatif appelé ANC adaptatif.

À partir de sa détection d'environnement en temps réel, le circuit ajuste le bruit, et s'il reconnaît une voix humaine, l'écoute devient semi‑moyen à interrompue. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d'une expérience d'écoute nette où le bruit ambiant est éliminé. En appel, la technologie AI pénècre dans le signal audio pour éliminer les interférences sinueuses, telles que la soufflure du vent.

Cette précision sonore se reflète dans les sons de la maison, d'autres environnements ; la qualité reste nette, offrant aux voyageurs une tranquillité sonore qui perdure pendant les déplacements. Les JBL Live Flex 4 se vendent désormais à 180 euros chez Boulanger après une promotion de 10 % qui fait chuter le prix initial de 200 euros. Cette réduction leur donne un avantage compétitif sur la catégorie des écouteurs de voyage conjuguant confort, autonomie et technologie intégrée.

Certifiés IP54, ces écouteurs résistent à la poussière et à l'eau, ce qui les rend adaptés aux sportifs ou aux voyageurs qui souhaitent protéger leurs écouteurs. Que ce soit pour des films de voyage, des podcasts ou des séances de travail, les options d'ANC adaptatif et d'écriture personnelle assurent que les utilisateurs ont toujours l'expérience audio désirée.

En fin de compte, la combinaison de la portée de batterie, du silence impulsif, de l'écran interactif et du design robuste fait des JBL Live Flex 4 un produit qu'il vaut de considérer pour ceux qui recherchent la meilleure expérience d'écoute sans fil





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