JBL Bar 500MK2 : barre de son compacte 5.1 avec Dolby Atmos virtuel à 379 € chez Auchan

Découvrez la JBL Bar 500MK2, barre de son ultra compacte et puissante, conçue pour les petits espaces. Dotée de 750 W RMS, du rendu Dolby Atmos virtuel, du MultiBeam 3.0 et de la connectivité Wi‑Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast et HDMI eARC, elle est proposée à 379 €, soit 270 € de réduction. Une offre imbattable pour un son immersif sans compromis.

Compacte et puissante, la JBL Bar 500MK2 s'impose comme la solution idéale pour les petits espaces qui souhaitent profiter d'un son immersif sans encombrer leur salon.

Avec des dimensions de 940 × 50,5 × 104 mm, elle se glisse aisément sous la plupart des téléviseurs, tandis que son caisson de basses sans fil - mesurant 325 × 400 × 325 mm - complète la configuration 5.1 en apportant une puissance totale de 750 W RMS. Le système ne comporte pas d'enceintes arrière ni de haut‑parleurs verticaux ; il mise plutôt sur le rendu Dolby Atmos virtuel grâce à la technologie MultiBeam 3.0, qui crée un effet surround 3D en simulant la réflexion du son sur les murs et les meubles.

Cette approche permet de ressentir une véritable profondeur sonore, même dans une pièce modeste, sans sacrifier la clarté des dialogues grâce à PureVoice 2.0, qui ajuste automatiquement l'intelligibilité des voix en fonction du bruit ambiant. L'un des atouts majeurs de la Bar 500MK2 réside dans sa connectivité exhaustive. Elle intègre le Wi‑Fi, le Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect et Roon Ready, assurant une compatibilité avec tous les écosystèmes de streaming.

Côté branchements physiques, on retrouve un port USB, une entrée HDMI et une sortie HDMI eARC, permettant de profiter du Dolby Atmos non compressé via un seul câble. L'ensemble des réglages, de la calibration de la pièce à la gestion des profils audio, est accessible depuis l'application mobile JBL One, offrant une personnalisation poussée de l'expérience d'écoute.

Cette connectivité riche justifie également le positionnement tarifaire attractif de l'appareil, actuellement proposé à 379 €, soit une réduction de plus de 250 € par rapport au prix d'origine de 649 € chez Auchan. En résumé, la JBL Bar 500MK2 se démarque par son design compact, sa puissance impressionnante et son éventail de technologies audio avancées, le tout à un prix très compétitif.

Elle représente un excellent compromis pour les consommateurs qui souhaitent transformer leur salon en une véritable salle de cinéma maison sans devoir investir dans un système 5.1 traditionnel encombrant. Grâce à son caisson sans fil, à la prise en charge du Dolby Atmos virtuel et à une configuration logicielle intuitive, elle répond aux exigences des audiophiles modernes tout en restant accessible.

La promotion actuelle en magasin permet d'acquérir un dispositif haut de gamme à un coût raisonnable, faisant de la Bar 500MK2 l'une des meilleures offres du moment pour les petites pièces





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