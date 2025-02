Jazz in Marciac : Dix concerts pour célébrer le jazz à L'Astrada

Du 22 au 27 juillet, le festival Jazz in Marciac investira la scène conventionnée d'intérêt national L'Astrada avec une programmation riche et variée. Dix concerts mettront à l'honneur des artistes incontournables du jazz européen et français ainsi que des talents émergents.

Du 22 au 27 juillet, la scène conventionnée d'intérêt national L'Astrada vibrera au rythme du festival Jazz in Marciac avec une programmation riche et variée. Dix concerts mettront à l'honneur autant les artistes incontournables du jazz européen et français que les talents émergents, offrant au public une immersion dans les multiples facettes du jazz contemporain.

\L'édition 2025 s'ouvrira en fanfare le 22 juillet avec le quartet NO (w) Beauty, élu groupe de l'année par Jazz Magazine et Jazz News, sous la direction du trompettiste américain Hermon Mehari. Le lendemain, c'est Célia Kameni qui présentera son album Méduse, un hommage à la puissance vocale et expressive des grandes figures du jazz, telles que Nina Simone. Le 24 juillet, le festival se poursuivra avec Amy Gadiaga, une chanteuse et contrebassiste inspirée par des figures légendaires telles que Stevie Wonder et Wayne Shorter. Le même jour, ce sera au tour du pianiste franco-martiniquais Grégory Privat, accompagné de son trio, de subjuguer le public avec son album Phœnix, fusionnant jazz, pop urbaine et chants créoles. Mark Priore apportera quant à lui, le 25 juillet, une touche baroque avec son trio et l'album Initio. Le pianiste figure parmi les talents les plus prometteurs de la scène jazz actuelle. À l'occasion de la quatrième journée de festival, l'événement mettra également en lumière le trio Besson, Sternal, Burgwinkel, dont le projet Surprise ! promet un jazz lyrique et audacieux. Enfin, le saxophoniste helvétique Léon Phal et son projet Stress Killer mêleront groove, électro et reggae le 26 juillet à partir de 21 h, clôturant la programmation. \L'Astrada de Marciac mettra également en avant les jeunes talents du jazz grâce aux dispositifs Jazz Migration et Occijazz. Pour ce faire, le 23 juillet, le trio Ipazia plongera les spectateurs dans une ambiance contemplative et éthérée, tandis que le collectif NUBU proposera le 26 juillet une fusion énergisante entre jazz et folk anglo-saxonne. Enfin, comme chaque année, L'Astrada organisera des stages d'été autour du jazz et de la danse. Le stage de tap dance, animé par Soraya et Leïla Benac, se déroulera du 23 au 27 juillet, tandis que le stage de jazz (30 juillet au 5 août), sous la direction du contrebassiste Jean-Philippe Viret, réunira des artistes renommés tels que Céline Bonacina et Matthieu Chazarenc. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la programmation sur le site Internet de l'Astrada de Marciac. La billetterie en ligne est ouverte depuis le 10 février





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

JAZZ FESTIVAL MARCIAC L'astrada MUSIQUE CONCERT ARTISTES TALENTS PROGRAMMATION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jazz : Lagon Nwar en concert à l’Astrada de Marciac ce samedi 15 févrierL’Astrada de Marciac accueillera le 15 février à 20 h 30 le groupe Lagon Nwar ainsi que le Crafting Quintet qui animera la première partie de la soirée. On vous détaille ce concert soutenu par l’Office national de diffusion artistique et le tremplin de Tonnerre de Jazz.

Lire la suite »

Lagon Nwar explore les mémoires musicales à l'Astrada de MarciacLe 15 février, l'Astrada de Marciac accueille Lagon Nwar, un quartet qui fusionne jazz, afrobeat, maloya et folk ouagalaise. Ce projet, qualifié d'« enquête de mémoire », relie le Burkina Faso, les Mascareignes, Paris et Ouagadougou à travers un langage musical unique. En première partie, le Crafting Quintet, lauréat du tremplin Tonnerre de Jazz 2023, apportera sa touche de jazz moderne.

Lire la suite »

Jazz in Marciac dévoile sa programmation riche et éclectique pour la 47ème éditionLe festival de Jazz in Marciac, qui se déroulera du 21 juillet au 7 août, a dévoilé une programmation éclectique qui promet de satisfaire les amateurs de jazz, de soul, de funk et de musique africaine et latino-américaine.

Lire la suite »

Fi’Jazz, une 4e édition du festival de jazz de Figeac se prépare en coulissesLa 4e édition du festival de jazz de Figeac, Fi’Jazz, dévoile son affiche et sa programmation alléchante. La billetterie est d’ores et déjà ouverte en ligne pour l’événement prévu comme d’habitude durant le pont de l’Ascension, du 29 mai au 1er juin.

Lire la suite »

Lot-et-Garonne : interpellé au volant, sans permis et avec 2,6 grammes d’alcool dans le sangL’homme a été condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, dont dix avec sursis

Lire la suite »

– Régionale 3 : reprise laborieuse mais victorieuse pour Marciac contre le Bas-ArmagnacMarciac commence 2025 du bon pied, après sa victoire (15-7) à la Sape ce dimanche 12 janvier contre le Bas-Armagnac Rugby Club. Avec un seul succès après 11 journées, le BARC conforte, lui, encore un peu plus sa place de lanterne rouge.

Lire la suite »