Javier Bardem, présent à la 79e édition du Festival de Cannes avec son film « L’Etre aimé », aborde des thèmes sociopolitiques avec franchise. Il dénonce la ‘masculinité toxique’ de certains dirigeants et exprime ses opinions sur le conflit israélien-palestinien, malgré les réactions possibles sur sa carrière.

Lлотре espagnol Javier Bardem a confirmé sa participation à la 79e édition du Festival de Cannes, où son film « L’Etre aimé » est en compétition.

Lors d’une séance photo à Cannes le dimanche 17 mai 2026, l’acteur, qui incarne le rôle d’un réalisateur abusif dans le film, a abordé le thème de la « masculinité toxique ». En conférence de presse, tout en parlant de son personnage, il a étendu ses propos à des dirigeants mondiaux comme Vladimir Poutine, Donald Trump et Benjamin Netanyahu.

« C’est le grand bonhomme qui dit : ‘Ma bite est plus grosse que la tienne et je vais te bombarder la gueule’ », a-t-il déclaré avec des termes crus, critiquant cette attitude qui entraîne selon lui des « milliers de morts ». Bardem, défendeur de la cause palestinienne, a également exprimé son opinion sur la guerre qui sévit à Gaza depuis deux ans.

Il a affirmé qu’un « génocide » était encore en cours après 72 000 morts, chiffrés par le mouvement islamiste Hamas, et a accusé Israël d’être responsable de ces morts, tout en notant que le pays nie ce génocide. Selon les chiffres publiés après les attaques du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023, 1 221 personnes ont alors perdu la vie. Javier Bardem a assené que ceux qui restent silencieux ou soutiennent cette position sont « pro-génocide ».

Sur le plan professionnel, l’acteur disbanded a souligné que ses prises de position sans compromis sur Gaza n’ont pas nuire à sa carrière au cinéma. Il a déclaré avoir reçu encore plus de propositions depuis, contredisant ainsi les craintes de certains collègues. Ce film espagnol marque le début d’une présence notable pour le cinéma de son pays au Festival de Cannes cette année





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