Jasques Dallest Increase Doubt on Potential Complicity of Xavier Dupont de Ligonnès in Potential Fleeing

Former magistrate Jacques Dallest, director of the Cold Cases division in the criminal tribunal of Nanterre, expressed the possibility of that a third person may have assisted Dupont de Ligonnès to eliminate the corpses and the related evidences. He also believed the most probable scenario was a potential suicide. Referring to his own experience, one not surprising to his opinion. He released investigation report in a French TV show named Speak Your Piece, broadcasted by M6.

Jacques Dallest, ancien magistrat et directeur du pôle" cold cases " du tribunal judiciaire de Nanterre, a déclaré dimanche 24 mai qu'il est "tout à fait envisageable" que Xavier Dupont de Ligonnès ait eu un complice dans une potentielle fuite.

Il estime cependant plus probable que le suspect se soit suicidé.sous la terrasse de leur maison, Xavier Dupont de Ligonnès continue de fasciner de nombreux enquêteurs. Parmi eux: Jacques Dallest, ancien procureur de la République, juge d'instruction et procureur général, et ancien directeur du pôle"cold cases" du parquet de Nanterre.publiée ce dimanche 24 mai, l'ancien magistrat revient notamment sur un potentiel complice, et confie qu'il considère"tout à fait envisageable qu’une tierce personne soit intervenue" dans la "Quelqu’un aurait très bien pu aider Xavier Dupont de Ligonnès à faire disparaître les corps et les traces", estime Jacques Dallest.

Mais pour lui, la théorie la plus crédible est celle du suicide. Prenant appui sur son expérience, il affirme que, dans chaque affaire de"tueries familiales", l’auteur des faits a mis fin à ses jours", ajoute-t-il. D'autres enquêteurs croient, eux, que le Nantais s'est enfui et a quitté le pays. C'est notamment le cas de Gilles Galloux, pour qui Xavier Dupont de Ligonnès a fui aux États-Unis.

Il a ainsi enquêté sur cette piste pour un livre et entraîné les recherches sur cette piste. En quoi que ce soit intéressé, Jacques Dallest considère de toute façon que"le dossier contient assez de charges contre Xavier Dupont de Ligonnès pour qu’il soit jugé par défaut: il n’y a pas trop de doute sur l’auteur des faits"





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