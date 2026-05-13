Jason Collins, le premier « Gay Athlete » de la NBA, décédé ce mardi à 47 ans

Jason Collins, le premier athlète américain en activité à révéler son homosexualité en 2013, décède ce mardi à 47 ans d'une tumeur au cerveau.
Décédé ce mardi d'une tumeur au cerveau, Jason Collins , le premier athlète américain en activité à révéler son homosexualité en 2013, a livré un témoignage fort dans Sports Illustrated, que nous avions traduit.
Il disait ainsi : 'Je n'avais pas prévu d'être le premier joueur ouvertement gay dans un sport d'équipe majeur aux États-Unis. Mais, puisque c'est le cas, je suis prêt à en parler.
' Avec ses mots, Jason Collins est devenu un héros américain. Après une carrière sans tache ni éclat passée à poser des écrans et prendre des rebonds dans six équipes différentes en douze années, il était devenu 'The Gay Athlete', en 2013 en devenant le premier sportif américain en activité à révéler publiquement son homosexualité dans Sports Illustrated.
Une annonce qui a engendré un océan de réactions dans le monde du sport, et que nous avions traduite et publié le 11 mai 2013 dans le magazine. Avant son décès ce mardi à 47 ans d'une tumeur au cerveau, nous republions ici cette lettre forte et touchante de Jason
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