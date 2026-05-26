Jarry se confie sur la tempête de neige et la découverte des Wauja

Jarry, l'un des participants de Rendez-vous en terre inconnue, se confie sur la tempête de neige qui a eu lieu dans l'épisode et la découverte des Wauja, une communauté amazonienne qui lutte contre la déforestation.

C'était très compliqué : Jarry se confie sur la tempête de neige qui a eu lieu dans Rendez-vous en terre inconnueAu Brésil, direction le sud de l' Amazonie , à la rencontre du peuple Wauja , une communauté emblématique du Xingu , l'un des rares territoires indigènes encore préservé.

Durant deux semaines, Laury Thilleman et Stéphane De Groodt ont été invités à partager le quotidien des familles du village d'Ulupuwene. Agriculteurs et pêcheurs, les Wauja ont gardé une relation étroite avec leur environnement, tout en composant avec la modernité. Partager leur vie, c'est aussi s'immerger dans une culture ancrée dans des traditions fortes, mâtinée de respect des ancêtres et des esprits de la forêt.

Dans un environnement de savanes et de forêt zébrée de rivières, les deux voyageurs ont ainsi découvert des femmes et des hommes à l'infinie bienveillance, interdépendants et soudés, dont les coeurs semblent battre à l'unisson. Une découverte passionnante des us et coutumes d'une tribu amazonienne qui lutte pour conserver son territoire, menacé de déforestation.

Certaines séquences réservent des émotions fortes pour Laury Thilleman et Stéphane De Groodt, comme une cérémonie chamanique ou encore l'apparition d'un crocodile lors d'une partie de pêche dans les eaux du fleuve. Exclu.

Rendez-vous en terre inconnue : On était à l'aéroport avec Laury Thilleman et Stéphane De Groodt, voici tout ce que vous ne verrez pas à la télé Estelle Lefébure évoque son aventure dans Rendez-vous en terre inconnue, qui a 'changé sa vie' (VIDEO)Un dimanche à la campagne : Gilbert Montagné, en larmes, évoque le petit garçon de Rendez-vous en terre inconnue avec qui il est toujours en contactLaury Thilleman dévoile le nom du prochain invité de Rendez-vous en terre inconnue 'On a failli rentrer' : Laury Thilleman révèle que le tournage du prochain numéro de Rendez-vous en terre inconnue a été très compliqué Antoine de Caunes explique pourquoi il 'déteste' Rendez-vous en terre inconnue : 'Les gens vont jouer à faire semblant' 'Pour boucler la boucle' : Cyril Lignac partage ses retrouvailles émouvantes avec une personne rencontrée pendant le tournage de Rendez-vous en terre inconnue Audiences Rendez-vous en terre inconnue : Laury Thilleman a-t-elle fait mieux que Raphaël de Casabianca pour sa première avec Cyril Lignac ?

L'été 36 : Constance Gay (Léonie) réagit à la mort de Félix et au tournage intense de cette scène, 'tu en ressors vidée !

' The Handmaid's Tale (Netflix) : Avez-vous remarqué cette apparition de la romancière Margaret Atwood dans la série ? Un si grand soleil en avance : Atlan étrangle Margot, Salomé fait une déclaration à Pablo... Le résumé de l'épisode 1930 du mardi 26 mai 202





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amazonie Xingu Wauja Tempête De Neige Développement Durable Défrichement Culture Amazonienne Environnement Amazonas Amazonas Amazonas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stade plein, suspense et audience au rendez-vous : succès pour le Crunch CreatorDiffusé samedi soir sur Twitch et la plateforme Canal+, le Crunch Creator, premier match de rugby entre créateurs de contenus, a vu la France l'emporter face à l'Angleterre (62-61). Un succès d'audience et d'image pour son organisateur Diego Sarthou.

Read more »

Lens: Thomasson encense Thauvin 'l'homme des grands rendez-vous' et désigne le MVP des célébrationsInvité de 'Stephen Brunch' sur RMC ce dimanche, Adrien Thomasson est revenu sur les près de deux jours de célébrations qui ont suivi le sacre lensois en Coupe de France vendredi soir. Le capitaine du RCL en a également profité pour rendre hommage à l'un de ses coéquipiers: Florian Thauvin.

Read more »

Daniel Riolo et Moundir Zoughari : un rendez-vous poker sur RMCUn show en direct tous les dimanches à minuit avec Daniel Riolo et Moundir Zoughari pour les passionnés de poker. Conseils d'un joueur professionnel, actualité, tournois... Votre rendez-vous poker, sur RMC !

Read more »

D'un simple champ en un jardin extraordinaire... découvrez le Jardin de la Vallée, dans l'EurePour les rendez-vous aux jardins, les 6 et 7 juin 2026, découvrez le Jardin de la Vallée, aux Monts du Roumois (Eure), façonné par Philippe Jarry et Gérard Duaux (3/7).

Read more »