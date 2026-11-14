Jardinerie Triplet : 40 ans de passion familiale à Ménesqueville

La jardinerie Triplet célèbre son quarantième anniversaire à Ménesqueville. Cette histoire familiale, fondée en 1986, illustre la réussite d'une entreprise locale ancrée dans le temps.

La jardinerie Triplet a marqué une étape historique majeure de son existence en célébrant son quarantième anniversaire à Ménesqueville. Cette échéance symbolique, commémorée lors d'une soirée conviviale le vendredi 30 octobre 2026, rassemble trois générations de la famille ainsi que ses partenaires commerciaux et clients fidèles. L'événement met en lumière la pérennité d'une entreprise née de la volonté d'une jeune couple installé dans la région normande.

Genèse et expansion historique de l'entreprise

L'histoire commerciale de la famille Triplet débelle bien avant l'ouverture des portes de la jardinerie. Le couple fondateur, Chantal et Bernard Triplet, installe ses valises à Touffreville dans l'Eure et crée initialement une entreprise de parcs et jardins le 2 juin 1975. Cette première structure, qui fête cette année ses cinquante et un ans d'existence, constitue le socle financier et technique du futur développement retail. Dès avril 1977, l'entreprise embauche son premier salarié, Christian, qui y restera quarante-deux ans jusqu'à sa retraite. L'apprentissage se démocratise également avec l'arrivée du premier apprenti en 1979, suivi par le second salarié Pascal en 1984, qui partagera le même destin professionnel longue durée que Christian.

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Le choix stratégique de l'implantation géographique joue un rôle central dans cette réussite durable. En 1982, Chantal et Bernard Triplet acquièrent un terrain à Ménesqueville. Le maire de la commune, Dominique Cahagne, souligne l'opportunité logistique de ce site. Le terrain est idéalement positionné au carrefour stratégique du Pays de Lyons, du plateau du Vexin et de la vallée de l'Andelle. Cette localisation centrale permet d'attirer une clientèle diversifiée sur un large rayon géographique. Les travaux de construction du bâtiment commercial débutent en 1984 et s'achèvent deux ans plus tard. La jardinerie ouvre officiellement ses portes le 31 octobre 1986, une nouvelle annoncée dans les pages locales de la presse dès la semaine précédente.

Transmission intergénérationnelle et gouvernance familiale

La gestion de l'entreprise repose strictement sur une transmission interne rigoureuse qui a permis de préserver l'indépendance du groupe. La première génération de cadres familiaux entre en piste progressivement au fil des décennies. Thierry Triplet, l'aîné des enfants, rejoint l'équipe en 1988. Il est suivi par sa sœur Christelle Triplet, puis par son épouse homonyme en 1992. L'écosystème familial s'agrandit en 2001 avec l'intégration de la sœur de Chantal, Nadine Triplet. Loïc, époux de Christelle, prend part à l'aventure en 2004, rejoignant le petit dernier de la fratrie, Olivier Triplet.

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La dynamique de renouvellement s'accélère avec l'arrivée de la troisième génération. En juillet 2009, Thierry, Christelle et Olivier Triplet reprennent officiellement la direction des opérations. Cette date marque la fin de la gestion exclusive par les parents fondateurs au profit de leurs enfants. La relève continue s'effectue à partir de 2015 avec l'arrivée de Julie Triplet, fille de Christelle et Loïc. Alexandra Triplet, fille de Thierry et de son épouse, rejoint l'effectif en 2016. Jordan, conjoint de Julie, complète cette vague de renouveau managérial. Actuellement, dix-sept personnes composent l'effectif total entre la jardinerie et l'entreprise de parcs et jardins.

Témoignages et ancrage territorial profond

Les acteurs clés de cette réussite partage une vision commune de la valeur ajoutée de l'entreprise. Christelle Triplet, porte-parole officielle de la famille, attribue cette longévité à la vision et au courage de Chantal et Bernard Triplet. Elle souligne les valeurs indéfectibles transmises : le goût du travail bien fait, l'amour de la nature et une ténacité à toute épreuve. Lors de la célébration du 30 octobre 2026, le couple fondateur a planté un magnolia pour marquer symboliquement cette投资和, un geste fort rappelant leur engagement initial face à la sécheresse de 1976 qui avait mis l'entreprise à l'épreuve dès ses premières années.

L'ancrage local est renforcé par des liens forts avec les municipalités voisines. Dominique Cahagne, maire de Ménesqueville, présente l'entreprise comme une vitrine exceptionnelle qui fait rayonner le village au-delà des limites cantonales. Cette influence dépasse les frontières communales, comme en témoigne la proximité avec Lyons-la-Forêt. Thierry Plouvier, maire de Lyons-la-Forêt, dont le discours a été lu par son premier adjoint François Baldari, rappelle l'ancrage historique de trente-cinq ans entre la commune et la famille. La passion commune pour le fleurissement, reconnu à l'échelle nationale, unit les deux entités. Certains clients viennent aujourd'hui avec leurs petits-enfants, perpétuant un cercle vertueux de fidélité et de passion pour le végétal.