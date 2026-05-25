Jardin remarquable de l'écomusée des monts du Forez : visite et plantes grimpantes

Le jardin de l'écomusée des monts du Forez est ouvert tous les jours de mai à fin septembre. Il est conçu comme une extension du lieu dédié à la reconstitution du mode de vie rural des habitants de la région, au début du XXe siècle. Le jardin propose aux visiteurs de découvrir les nombreuses vertus apportées par les plantes cultivées ici, avec une centaine de plantes choisies pour leur capacité à résister à une altitude de plus de 1 000 mètres. Le tout forme un espace aussi fascinant qu'agréable à parcourir seul ou en famille.

Le jardin de l'écomusée des monts du Forez est ouvert tous les jours de mai à fin septembre. Conçu comme une extension du lieu dédié à la reconstitution du mode de vie rural des habitants de la région, au début du XXe siècle, ce jardin de 240 m² est labellisé Jardin remarquable.

Il propose aux visiteurs de découvrir les nombreuses vertus apportées par les plantes cultivées ici. Situé à l'emplacement de l'ancien potager de la Congrégation des Sœurs Saint-Joseph, il a été dessiné à partir des témoignages et des photographies du jardin originel, avec des carrés délimités, une symétrie des parcelles et des allées couvertes de sable.

Le jardin propose aujourd'hui aux visiteurs de découvrir une centaine de plantes choisies pour leur capacité à résister à une altitude de plus de 1 000 mètres, dont certaines ont une dimension symbolique (par exemple, l'iris est une plante de la Bible, le cœur de Marie ou la benoîte fait référence à des personnages catholiques). Le tout forme un espace aussi fascinant qu'agréable à parcourir seul ou en famille.

Le jardin est ouvert tous les jours de mai à fin septembre aux heures d'ouverture du musée, entre 14 h et 18 h. La visite du jardin est comprise dans l'entrée pour le musée. Le billet plein tarif coûte 5 euros. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur le site web de l'écomusée





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