Japon : le virage industriel vers la défense, entre pacifisme et nécessité

La première ministre Sanae Takaichi encourage les entreprises japonaises à collaborer avec l'armée. Visite chez Prodrone, PME de Nagoya qui fabrique des drones d'attaque. Mais dans un pays attaché au pacifisme, ce tournant suscite des réticences.

La première ministre japonaise Sanae Takaichi pousse les entreprises à participer davantage à l'effort de défense . Mais dans un pays marqué par le pacifisme d'après-guerre, ce virage industriel suscite encore prudence ou refus.

C'est un bâtiment blanc sans éclat, une petite usine nichée dans un quartier résidentiel de Nagoya, grande ville industrielle du centre du Japon. Le nom de l'entreprise, Prodrone, dit l'essentiel : ici, on fabrique des drones. En ce jour de mai, toute l'équipe est sur le qui-vive. L'entreprise reçoit le ministre de la défense, Shinjiro Koizumi.

Prodrone emploie 75 salariés. La PME travaille déjà un peu avec la défense, mais son activité reste d'abord civile : drones de livraison, prises de vue aérienne, usages industriels. Et c'est bien là tout l'enjeu.

La donne vient de changer sous l'impulsion de Sanae Takaichi, comme nous l'explique son patron très francophile Shunsuke Toya : 'Jusqu'à présent le problème de notre industrie de drones était de ne pas disposer d'engins d'attaque, au cas où notre pays serait envahi par un ennemi. Eh bien, aujourd'hui, ici, chez Prodrone, je suis ravi d'avoir pu voir un modèle fini de drone d'attaque.

' Cette visite ministérielle symbolise la nouvelle orientation du gouvernement : encourager les entreprises technologiques à se tourner vers des applications militaires, rompant avec des décennies de retenue. Le Japon, dont la constitution pacifiste limite depuis 1947 les capacités offensives, cherche à renforcer sa défense face aux menaces régionales, notamment de la Chine et de la Corée du Nord. Mais cette stratégie rencontre des résistances, tant dans l'opinion publique que dans le milieu des affaires.

De nombreuses entreprises hésitent à s'engager, craignant une réaction négative de leurs clients ou actionnaires. Certaines, comme le géant de l'électronique Sony, ont explicitement exclu toute collaboration militaire. Pourtant, Takaichi multiplie les gestes : hausse du budget de la défense, création d'un fonds pour soutenir la recherche en technologies duales, et assouplissement des règles d'exportation d'armements. Prodrone fait figure de pionnière.

Son PDG, Shunsuke Toya, est un passionné de robotique qui a fondé l'entreprise en 2007 après avoir travaillé en France.

'Nous avons toujours eu une culture pacifiste, mais la réalité géopolitique nous impose de nous adapter', confie-t-il, tout en précisant que son entreprise ne produira que des drones défensifs. Le gouvernement espère que des PME innovantes comme Prodrone inspireront les grands groupes, mais le chemin est long. Les sondages montrent que plus de la moitié des Japonais restent opposés à une militarisation de l'économie. Pour l'instant, le virage reste timide, mais la pression de Takaichi ne faiblit pas.

Dans son discours de politique générale, elle a réaffirmé sa volonté de 'faire du Japon un pays capable de dissuader toute agression' tout en maintenant 'le dialogue avec les partenaires pacifistes'. Un équilibre délicat, alors que les élections approchent et que le débat sur la révision de la constitution refait surface. La visite de Koizumi chez Prodrone était donc un signal : l'industrie japonaise doit se préparer à un nouveau rôle, entre héritage pacifiste et nécessités stratégiques.

Reste à savoir si les entreprises suivront, ou si la prudence l'emportera encore





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