Japon : Crise des ours, tensions entre protection et abattage massif

En 2025, le Japon affronte une vague d'attaques d'ours sans précédent. Entre cibles d'abattage élevées et débats écologiques, la cohabitation humaine et animale est au cœur d'une crise sanitaire et environnementale majeure.

Depuis le 14 juillet, une situation critique oppose les habitants et les visiteurs de la station de montagne de Karuizawa, située dans la préfecture de Nagano, aux ours noirs d'Asie. Cette région, réputée pour échapper à l'humidité de Tokyo, devient un lieu de conflits directs où la faune sauvage et les populations humaines se croisent dangereusement.

Augmentation drastique des attaques animales

L'année 2025 est officiellement enregistrée comme la plus meurtrière jamais consignée par les autorités japonaises concernant les interactions avec les ours. Sur l'ensemble du territoire national, ces animaux ont attaqué plus de 230 personnes au cours de cette période. Le bilan humain est lourd et tragique, avec la confirmation de 13 décès suite à ces agressions.

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La concentration des incidents se situe principalement dans les préfectures montagneuses du nord, spécifiquement Akita et Iwate. Les conditions météorologiques extrêmes y ont joué un rôle déterminant. Une canicule record a entravé la formation naturelle des faines et des glands. Ces ressources alimentaires sont indispensables pour que les ours constituent les réserves de graisse nécessaires à leur survie durant la période d'hibernation.

Le dépeuplement progressif des campagnes agricoles a amplifié cette pénurie de nourriture. L'abandon systématique des vergers et des forêts traditionnelles a privé les ours de leurs habitats de substitution habituels. Par conséquent, les ours en maraude multiplient les incursions à l'intérieur des villages et des zones résidentielles pour trouver des sources de nutriments alternatives.

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Stratégies de mitigation et réponses locales

Amelia Hiorns, zoologiste britannique travaillant pour l'association Picchio à Karuizawa, détaille les motivations de ces mouvements vers les zones urbaines. Entre juin et août, les ours s'approchent de la ville pour consommer des mûres, des fourmis ou des feuilles. Ces aliments végétaux sont toutefois pauvres en calories. Cette insuffisance énergétique force les animaux à élargir leur territoire de recherche de nourriture.

Depuis les années 1990, l'association Picchio milite activement pour la cohabitation entre les ours et les résidents locaux. Cette organisation utilise des méthodes de gestion de la faune sans abattage. Lorsqu'un individu est signalé, les membres de l'association se déplacent avec un chien de suivi. Si la présence humaine ne suffit pas à éloigner l'animal, l'équipe administre des tranquillisants avant de relâcher l'ours en forêt.

Cette approche pacifique reste actuellement sans équivalent direct au Japon face à l'escalade des conflits. L'association Picchio a déjà capturé 19 individus durant l'année en cours. Ils sont intervenus sur plus de 130 signalements de présence animale. Ce volume représente une hausse significative de 20 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Conséquences démographiques et régulation gouvernementale

Tokyo attribue explicitement la flambée des attaques au manque chronique de chasseurs qualifiés pour réguler les populations. Les associations de chasse locales peinent désespérément à recruter de nouveaux membres. Le nombre de chasseurs titulaires d'un permis a chuté de plus de la moitié depuis 1975. Cette pénurie de main-d'œuvre humaine a contraint l'État à modifier ses approches réglementaires.

L'année dernière, le gouvernement a décidé d'assouplir strictement la réglementation de la chasse à l'ours dans les zones habitées. Des pièges ont été déployés massivement à travers le pays. Les chiffres officiels révèlent qu'entre avril 2025 et janvier 2026, le Japon a abattu plus de 14 000 ours.

Cette opération massive inclut 12 000 ours noirs d'Asie. Cette espèce reste vulnérable selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il ne resterait que moins de 60 000 individus dans le monde entier. Le Japon constitue l'un des derniers bastions significatifs pour cette espèce, avec une population évaluée à environ 42 000 individus sur le territoire national.

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Perspectives écologiques et controverses internationales

Yuko Muroya, présidente de l'organisation Kumamori, alerte sur les risques écologiques de cette régulation. Elle estime que le nombre réel de population serait sous-estimé par les scientifiques. L'élimination d'un quart de la population locale d'ours n'a visiblement pas résolu le problème de cohabitation.

Depuis le mois d'avril, six personnes ont été tuées et plus de 35 attaquées dans au moins neuf préfectures. Certaines de ces zones se situent à proximité de Tokyo. Le gouvernement japonais a annoncé un nouvel objectif d'abattage de 8 800 ours supplémentaires jusqu'à la fin du mois de mars.

Yuko Muroya considère cette réaction gouvernementale comme draconienne et inefficace. Elle soutient qu'une stratégie axée uniquement sur la régulation numérique ne résoudra pas le conflit. Une telle pression pourrait même provoquer l'extinction locale de l'espèce. Le risque d'extinction dans certaines régions spécifiques est bien réel si les niveaux de piégeage actuels se maintiennent.

Les comparaisons internationales mettent en lumière l'exceptionnelle sévérité de la politique japonaise. La plupart des pays, incluant le Canada, la Russie et les États-Unis, autorisent le prélèvement de moins de 10 % de leurs populations d'ours bruns ou noirs. Seules la Suède et la Slovénie affichent des statistiques de prélèvement s'approchant de celles du Japon.

La menace a suscité des alertes de la part de gouvernements étrangers. Le Royaume-Uni a mis en garde ses ressortissants voyageant au Japon. Les compagnies d'assurance ont également proposé des mesures de protection adaptées à leurs clients face à ce contexte sanitaire exceptionnel.