Jannik Sinner Suspension de Trois Mois pour Contamination Accidentelle

Le numéro un mondial du tennis, Jannik Sinner, a été suspendu pour trois mois après un contrôle positif à une substance interdite. L'accord de règlement avec l'AMA mettra fin à sa carrière pendant trois mois, mais il évitera une suspension plus longue. Sinner clame l'innocence et attribue la contamination accidentelle à un membre de son entourage.

Le joueur de tennis italien Jannik Sinner , actuel numéro un mondial, sera suspendu pendant trois mois, jusqu'au 4 mai 2025, conformément à un « accord de règlement » conclu avec l'Agence mondiale antidopage (AMA). « Selon les termes de l'accord, M.

Sinner purgera sa période d'inéligibilité du 9 février 2025 à 23h59 au 4 mai 2025 (ce qui inclut un crédit pour quatre jours préalablement purgés par l'athlète alors qu'il était sous le coup d'une suspension provisoire) », a précisé samedi dans un communiqué l'AMA, qui a abandonné la procédure d'appel lancée auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). L'agence réclamait initialement une suspension d'un à deux ans suite à un contrôle positif à une substance interdite en mars 2024.Sinner manquera donc les Masters 1000 d'Indian Wells et Miami en mars, et de Monte-Carlo et Madrid en avril, mais aucun tournoi du Grand Chelem. Testé positif au clostebol en mars 2024, un contrôle révélé à l'été par l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) qui ne lui avait infligé aucune suspension, Sinner plaide depuis le début de l'affaire la contamination accidentelle. Selon le récent vainqueur de l'Open d'Australie, triple lauréat en Grand Chelem, un membre de son entourage se serait appliqué sur la main un produit en vente libre contenant cette substance interdite avant de la faire involontairement pénétrer dans l'organisme de l'Italien au cours d'un massage. « L'AMA accepte que M. Sinner n'avait pas l'intention de tricher, que son exposition au clostebol ne lui a procuré aucun avantage en termes d'amélioration des performances et qu'elle s'est produite à son insu en raison de la négligence des membres de son entourage », a affirmé l'instance dans le communiqué publié samedi. « Cependant, selon le Code (mondial antidopage, NDLR) et en vertu de la jurisprudence du TAS, un sportif est responsable de la négligence de son entourage. Sur la base des faits uniques de cette affaire, une suspension de trois mois est considérée comme un résultat approprié », développe l'AMA, qui avait fait appel en septembre auprès du TAS de la décision de l'Itia.





