Jannik Sinner Suspendu : Un Accord Soulevé de Boucliers

Le numéro 1 mondial du tennis, Jannik Sinner, a été suspendu par l'AMA pour une période de trois mois après deux contrôles positifs au clostébol. Ce timing de suspension, qui s’étend jusqu’à son Masters 1000 à domicile à Rome, a suscité de nombreuses interrogations et critiques.

Annonce de la suspension de Jannik Sinner par l'Agence mondiale antidopage ( AMA ) le 15 février a provoqué un choc dans le monde du tennis. Numéro 1 mondial et vainqueur des deux derniers Grands Chelems, l'Italien dominait largement le circuit ATP ces derniers mois. Mais il a été rattrapé par deux contrôles positifs au clostébol , une substance interdite, l'année dernière pendant la tournée américaine.

Ce qui a particulièrement fait réagir, c'est cet « accord » conclu par son équipe avec l'AMA alors que Sinner a toujours affirmé son innocence. « Si vous êtes à 100 % sûr de votre innocence, pourquoi accepter une suspension de trois mois ? Cela n'a aucun sens », a déclaré Yevgeny Kafelnikov, ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland-Garros en 1996. Ce timing de suspension, s'étendant du 9 février au 4 mai, a également soulevé des questions. Sinner pourrait ainsi participer au Masters 1000 à domicile à Rome et conserver sa place au classement ATP sans trop de difficulté. Des interrogations persistent quant à sa présence à Doha tandis qu'il était suspendu depuis le 9 février, ainsi qu'à son entraînement sur le site du tournoi le 11 février. Pourquoi était-il annoncé pour la conférence de presse d'avant tournoi le 15 février s'il connaissait sa sanction ? L'impression générale est que l'accord a été conclu au dernier moment et que les dates ont été ajustées pour qu'il puisse revenir à Rome. Yevgeny Kafelnikov a déclaré qu'il ne jouerait plus contre Sinner s'il était toujours en activité, mais il est peu probable que d'autres joueurs suivent cette voie





