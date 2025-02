Jannik Sinner Suspendu pour Trois Mois Après un Contrôle Positif à la Clostebol

Le numéro un mondial de tennis, Jannik Sinner, a été suspendu pour trois mois après un contrôle positif à la clostebol. L'Italien a toujours affirmé qu'il a été contaminé accidentellement par un membre de son entourage.

Jannik Sinner , le numéro un mondial de tennis, a été suspendu pour trois mois par l'Agence mondiale antidopage ( AMA ) suite à un contrôle positif à la clostebol, une substance interdite, en mars 2024. L'Italien, âgé de 23 ans, a toujours affirmé qu'il avait été contaminé accidentellement par un membre de son entourage qui avait utilisé un produit contenant cette substance.

Selon l'AMA, Sinner n'a pas l'intention de tricher et n'a bénéficié d'aucun avantage en termes d'amélioration des performances. L'AMA a accepté l'argument de Sinner concernant la contamination accidentelle et a conclu un « accord de règlement » avec le joueur, évitant ainsi une procédure d'appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS). En conséquence, Sinner sera suspendu du 9 février 2025 à 23 h 59 au 4 mai 2025, période qui inclut un crédit pour les quatre jours déjà purgés pendant sa suspension provisoire.Cette suspension signifie que Sinner manquera les Masters 1000 d'Indian Wells et Miami en mars, et de Monte-Carlo et Madrid en avril. Cependant, il pourra participer aux tournois du Grand Chelem. La décision de l'AMA a été prise après une période de réflexion et d'analyse des faits de l'affaire. L'agence a considéré que, malgré l'absence d'intention de tricherie de la part de Sinner, le joueur était responsable de la négligence de son entourage. La suspension de trois mois est donc considérée comme une conséquence appropriée et proportionnelle aux faits de l'affaire.





