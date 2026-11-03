Jan Bojarski : L'Ingénieur Fausseur et le Commissaire Mattei

Découvrez l'histoire vraie de Jan Bojarski, ingénieur polonais faussaire génial dans le film de Jean-Paul Salomé avec Reda Kateb.

Le cinéma français rend un hommage posthume à Jan Bojarski, un ingénieur polonais dont la vie a basculé entre invention et fraude sous l'Occupation. Le réalisateur Jean-Paul Salomé capture avec une précision chirurgicale le destin de ce personnage complexe, joué par Reda Kateb, qui a séduit les spectateurs par son jeu subtil et sa capacité à exprimer des émotions profondes sans un mot. Ce film retrace la trajectoire exceptionnelle d'un homme ayant vécu une double existence pendant près de quinze ans.

Une Double Vie à Lyon Pendant la Guerre

Jan Bojarski, interprété par Reda Kateb, vit à Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale en exerçant des petits trafics pour survivre. Il entame sa carrière criminelle en s'associant à un bandit local pour fabriquer de faux documents administratifs utiles à la résistance ou à la survie. Cette expérience initiale pose les bases techniques et psychologiques de sa future carrière de faussaire de haut vol.

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Après la guerre, Bojarski transforme son atelier secret, installé dans le cabanon de son propre jardin, en une usine de contrefaçon sophistiquée. Il produit des billets de banque d'une qualité exceptionnelle, si proches des originaux que même les experts de la Banque de France reconnaissent difficilement la différence. Son épouse Suzanne et sa fille ignorent cette activité pendant des décennies, vivant à côté d'un virtuose du crime parfait.

Reconstitution Technique et Machines Invention

La production du film s'attache à montrer minutieusement comment Bojarski fabriquait ses faux billets, depuis les matériaux jusqu'aux gestes précis des mains. Le réalisateur Jean-Paul Salomé a fait face à un problème logistique majeur : la police avait détruit tout le matériel de l'ingénieur après son arrestation. L'équipe a donc dû reconstruire ses machines ingénieuses à partir de documents d'archives disponibles pour permettre à Reda Kateb de les manipuler authentiquement.

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La création a bénéficié de l'expertise de Vincent Guillier, l'un des derniers imprimeurs français maîtrisant les presses typographiques artisanales. Ses propres machines ont été utilisées sur le plateau, permettant à l'acteur d'apprendre les gestes de l'impression réelle. Salomé précise toutefois une exception humoristique : la brosse à dents électrique vue dans le film est une invention des scénaristes, et non une création de Bojarski.

L'Enquête du Commissaire André Mattei

Derrière chaque faussaire de génie se dresse un détective tenace, incarné ici par Bastien Bouillon dans le rôle du commissaire André Mattei. L'atmosphère du polar s'inspire clairement des grands films policiers français des années 1950 à 1970, notamment l'œuvre de Jean-Pierre Melville. Le nom du commissaire est un hommage direct au personnage joué par Bourvil dans Le Cercle Rouge.

La relation entre Bojarski et Mattei constitue le cœur dramatique du récit, humanisant un personnage historiquement considéré comme un criminel. Le réalisateur joue sur cette tension sentimentale pour définir le ton mélancolique du film. Reda Kateb transmet ainsi l'inquiétude face aux commerçants encaissant ses faux, la satisfaction quand la presse célèbre ses exploits, et l'abattement devant la déliquescence familiale.

Un Patrimoine Documentaire Unique

Jacques Briod, journaliste suisse passionné par l'histoire de Bojarski, a constitué une mine d'or documentaire essentielle au projet cinématographique. Il avait accumulé une documentation vaste, incluant des copies des brevets déposés par l'ingénieur. Ces documents ont permis de visualiser plusieurs inventions réelles de Bojarski, souvent frustrées dans le monde industriel officiel car il ne parvenait pas à obtenir de brevets pour ses créations.

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Aujourd'hui, les contrefaçons de Jan Bojarski sont recherchées par les collectionneurs du monde entier, témoignant du talent incontesté du faussaire. La Banque de France a elle-même reconnu l'habileté technique remarquable qui caractérisait ses travaux. Le film offre donc une réhabilitation artistique d'un homme qui fut avant tout un ingénieur brillant, contraint de vivre dans l'ombre et la discrétion.