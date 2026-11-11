Jamie Dornan croit être submergé d'émotion en devenant Aragorn dans le film "Le Seigneur des Anneaux : la traque de Gollum"

Le 10 novembre 2026, l'acteur britannique Jamie Dornan a déclaré être submergé d'émotion en apprenant qu'il succéderait à Viggo Mortensen dans le rôle d'Aragorn pour le film d'animation "Le Seigneur des Anneaux : la traque de Gollum" prévu en salle 15 décembre 2027.

Interviewée par Entertainment Tonight le 10 novembre 2026, la star britannique Jamie Dornan a avoué qu'elle a pleuré lorsqu'elle a appris qu'elle devait jouer le rôle d' Aragorn dans le long‑métrage d'animation "Le Seigneur des Anneaux : la traque de Gollum". Pour l'acteur, ce rôle représente un rêve réalisé après avoir admiré la performance de Viggo Mortensen dans la trilogie originale.

Un passage de témoin émotionnel pour Jamie Dornan

Lors de l'interview, Jamie Dornan a expliqué qu'être " submergé d'émotion " était le résultat immédiat lorsqu'elle aurait été informée qu'elle allait être sélectionnée pour incarner le personnage d'Aragorn. Elle a ajouté que la décision lui semblait " un rêve absolu et un honneur d'entrer dans cet univers ". L'acteur, âgé de 44 ans, a déclaré qu'il avait déjà terminé le tournage il y a environ trois semaines et que l'expérience aurait été " incroyable ".

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Un rôle à la hauteur d'une légende

Jamie Dornan a rappelé qu'Aragorn constitue l'un des personnages les plus emblématiques de la saga, incarné initialement par Viggo Mortensen. Il a donc évoqué le poids de cette responsabilité et la nécessité de rendre justice au souvenir des fans. Elle a insisté sur son espoir que le public apprécie la performance de ce nouveau visage, tant que la franchise dépend de l'attachement du public envers la série.

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Le film et des retours aux étoiles du premier volet

Réalisé par Andy Serkis, qui assurera également les voix de Gollum, le film sortira en salles le 15 décembre 2027. Il réunira plusieurs acteurs de la trilogie originale pour les génériques, notamment Elijah Wood (Frodon), Ian McKellen (Gandalf), Kate Winslet, Leo Woodall, Lee Pace et Anya Taylor‑Joy. Le long‑métrage sera raconté du point de vue de Gollum, qui, à l'initiative de Gandalf le Gris, envoie Aragorn à la poursuite d'un Hobbit corrompu par l'Anneau Unique. Ce scénario mettra Aragorn en figure d'un solitaire " rôdeur " formé par Elroond après la mort de son père Arathorn. Le film promet donc une exploration de la corruption et de la survie dans le monde de Tolkien, tout en continuant l'héritage visuel de la franchise.

Implications et attentes pour le public

La nomination de Jamie Dornan soulève des questions sur la réception par les fans, surtout avec un personnage aussi emblématique. Elle souligne que l'enthousiasme du public est crucial pour la réussite du film. La date de sortie du 15 décembre 2027 donne aux studios le temps de préparer les campagnes de marketing et d'assurer un distribution suffisante pour capter l'attention des amateurs de fantasy. L'intérêt reste élevé, car la saga continue d'attirer les cinéphiles et les joueurs, et les investisseurs anticipent un bénéfice notable grâce à l'attachement historique envers les personnages.