Jamel Debbouze : Un Papa Soucieux Pour Son Fils Lion Qui Rêve De Football

L'humoriste Jamel Debbouze a récemment révélé ses sentiments face au rêve de football de son fils Léon, 16 ans. Alors qu'il prépare le film « Mercato », où il incarne un agent de footballeurs, Jamel exprime sa vision de la réussite et sa préoccupation face aux incertitudes de la carrière sportive.

Le 19 février prochain, Jamel Debbouze sera à l'affiche du film Mercato , réalisé par Tristan Séguéla. L'humoriste et comédien incarnera à l'écran le rôle de Driss, un agent de footballeurs. Invité au micro de France Inter, le 13 février, il a été interrogé sur la raison pour laquelle il a accepté cette opportunité et sur l'éventualité d'un lien avec la carrière sportive que semble entreprendre son fils Léon , 16 ans, ayant intégré l'équipe U16 du PSG.

Reconnaissant avoir accepté de jouer dans ce long métrage pour lui, Jamel Debbouze a évoqué sa vision de la véritable réussite. 'Évidemment, on cherche tous à briller, mais la seule chose qui compte vraiment, c'est de vivre en harmonie avec sa famille, en tout cas pour moi. Et son avis compte énormément', a-t-il déclaré, expliquant que son garçon 'aspire à être footballeur' et que ce n’est pas vraiment quelque chose qu’il souhaiterait pour lui. Léa Salamé a aussitôt compris où voulait en venir Jamel Debbouze, reconnaissant que ce choix de carrière est compliqué et difficile d'accès. 'Ils sont très peu d’élus et quand bien même qu’ils y arrivent et qu’ils sont au sommet, il suffit de trois matchs pour redescendre et il faut être extrêmement fort psychologiquement', a développé le mari de Melissa Theuriau, angoissé à l’idée que l’adolescent déchante au fur et à mesure de son ascension sportive. Un papa préoccupé, mais présent quoi qu’il arrive 'C’est tellement aléatoire qu’on n’a pas envie de ça pour ses enfants', a affirmé Jamel Debbouze, avant d’assurer qu’il ne manquera pas pour autant d’encourager son fils, par amour pour lui : 'Je le suivrai corps et âme jusqu’au bout, là où il a envie d’aller.' Quoi qu’il en soit, les chiens ne font pas des chats puisque l’humoriste, fan de ballon rond depuis toujours, a même été 'président du football club de Trappes'. Lorsque la journaliste lui a demandé ce qui faisait, selon lui, 'la différence entre un très bon et un immense joueur', la réponse ne s’est pas faite attendre. 'L’entourage', a clamé l’invité de Jamel Debbouze, sans l’ombre d’un doute. Et visiblement, son fils Léon pourra compter sur ses parents s’il continue de suivre une carrière sportive de haut niveau





