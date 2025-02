Jamel Debbouze à contre-emploi dans *Mercato*, *Bref.2* et Iliona, la nouvelle voix de la scène française

L'acteur Jamel Debbouze retrouve le réalisateur Tristan Séguéla pour le thriller *Mercato*, tandis que Kyan Khojandi revient avec la saison 2 de *Bref.* sur Disney+. La chanteuse Iliona fait son entrée sur la scène musicale avec un premier album empreint des sonorités actuelles.

Après la série *Tapie*, le duo composé du réalisateur-scénariste Tristan Séguéla et de la plume Olivier Demangel se reforme pour * Mercato *, long-métrage qui s'aventure dans les coulisses du football. À l'origine du projet, Jamel Debbouze incarne un agent de joueurs en difficulté: il doit de l'argent à un voyou, s'est éloigné de son fils, ne signe que des sportifs de deuxième division, et se bat avec sa seule star, plus intéressée par les paillettes que par le ballon rond.

À l'heure du mercato, il devra utiliser tous les stratagèmes possibles pour sauver sa peau et sa carrière. «C'est un rêveur, un passionné, un amoureux du foot et des grands footballeurs, bien plus qu'un type avide de gloire et d'argent. N'empêche que pour se faire une place dans son métier, il faut ruser, mentir, embobiner, ne pas avoir peur d'être cynique. Il y a dans la trajectoire de Driss un côté «manuel de survie dans un monde néolibéral» qui me passionne», raconte le réalisateur, qui signe un thriller nerveux et efficace, y compris pour les non-amateurs de foot. À contre-emploi dans le rôle de ce baratineur au bord du précipice, Jamel Debbouze trouve une partition à la hauteur d'un talent dramatique trop peu exploité par le cinéma. Dans un autre registre, Kyan Khojandi revient avec une saison 2 de sa série *Bref.* sur Disney+. Treize ans après ses débuts sur Canal+, le héros-narrateur n'a plus 30 mais 40 ans, l'époque a changé, son père est malade, ses amis ont vieilli, fondé une famille pour certains. Mais lui, il n'avance pas. Il galère avec les filles, est fauché, prend un boulot ingrat dans la boîte de son frère, s'installe en colocation avec l'ex d'un ami. Surtout, il décortique mieux les défauts des autres que les siens. Les balises de la série restent inchangées : l'histoire se raconte toujours à la première personne, en voix off mitraillette, et les guests s'enchaînent. Jean-Paul Rouve joue le voisin dépressif, Jonathan Cohen revient pour un clin d’œil, Alexandre Astier interprète le psy alcoolique. Le format reste drôle et efficace, la mise en scène est ludique et créative, les épisodes gagnent en profondeur à mesure que le héros apprend à interroger les normes de la virilité et à se remettre en question.Enfin, la jeune chanteuse Iliona se révèle avec son premier album «What If I Break Up With U ?», un disque empreint des sonorités en vogue auprès de la jeune scène musicale française. À la manière d’une Aya Nakamura et d’une tendance rap célébrée sur TikTok, Iliona s’approprie les rythmes en contretemps d’Afrique du Nord et les transpose dans le son de sa génération. Tout en modulations et déséquilibres, son chant se met au diapason des traditions musicales du Moyen-Orient, en employant une large gamme de falsettos et d’ornementations vocales. À cette esthétique, Iliona, également pianiste et arrangeuse, superpose un art du collage sonore, en ajoutant, couche après couche, les sorcelleries synthétiques de la musique urbaine, dont l’utilisation d’effets de vocodeur et d’autotune. Petite-fille du sculpteur belge Félix Roulin (Prix du Musée Rodin), cette interprète de 24 ans réjouit par ses talents d’interprétation, passant de morceaux dansants et aériens à des prouesses vocales qu'elle aborde d’une voix au charme enfantin. L’atmosphère cinétique de «What If I Break Up With U ?» évoque les paysages émotionnels bringuebalants de Tim Burton.





Madamefigaro / 🏆 9. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Jamel Debbouze Mercato Tristan Séguéla Bref.2 Kyan Khojandi Iliona Musique Française Cinéma Français

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Jamel Debbouze sera à Dijon ce samedi 1er février, voici où et quand le rencontrerLe Ciné Cap Vert de Quetigny accueille le 1er février une avant-première exceptionnelle du film Mercato en présence de Jamel Debbouze du réalisateur Tristan Séguéla.

Lire la suite »

Mélissa Theuriau soutient le projet du frère de Jamel DebbouzeMélissa Theuriau, épouse de Jamel Debbouze, a exprimé son soutien à son frère, Mohamed Debbouze, pour sa nouvelle initiative, My Comedy Club. Ce spectacle participatif donne la chance à des humoristes amateurs de percer dans le monde du stand-up.

Lire la suite »

'Ne le prenez pas mal' : Léa Salamé bouscule Jamel Debbouze sur son physiqueInvité dans L’interview de 9h20 de Léa Salamé sur France Inter pour parler de son prochain film Mercato, Jamel Debbouze a dû répondre à la journaliste après une remarque déconcertante sur son physique.

Lire la suite »

Jamel Debbouze contre le rêve de footballeur de son fils LéonL'acteur Jamel Debbouze a exprimé ses inquiétudes quant au rêve de footballeur professionnel de son fils Léon, 16 ans, joueur amateur au PSG. Il préfère que son fils choisisse un autre chemin, craignant les aléas et la pression du monde du football.

Lire la suite »

Tristan Séguéla, réalisateur du film 'Mercato' : 'Jamel Debbouze rêvait d’être un agent de joueurs au cinéma'Le réalisateur signe un thriller dans les coulisses du football porté par Jamel Debbouze. Son film 'Mercato' sort le 19 février en salles. Rencontre.

Lire la suite »

La suite de la série culte « Bref » sonne comme la revanche des exMarla et Sarah, interprétées par Bérengère Krief et Alice David, sont de retour dans la suite de la série « Bref » de Kyan Khojandi, mise en ligne ce vendredi sur Disney+

Lire la suite »