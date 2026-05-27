Jambes lourdes : la routine sur mur d'une prof de Pilates pour drainer et dégonfler (5 minutes par jour)

Une professeure de Pilates partage une posture simple et efficace contre les jambes lourdes. En position jambes contre le mur, cet exercice de drainage améliore la circulation sanguine et réduit le gonflement. À réaliser quotidiennement en cinq minutes.

Avec les températures élevées de ce mois de mai, la sensation de jambes lourdes peut être particulièrement gênante, surtout pour les personnes qui travaillent en position assise ou debout de façon prolongée.

Cette lourdeur, qui se caractérise par une sensation de gonflement et de fatigue dans les membres inférieurs, est due à une mauvaise circulation sanguine. La chaleur provoque une dilatation des veines, ce qui ralentit le retour du sang vers le cœur et accentue l'inconfort. Pour y remédier, une professeure de Pilates, Clarisse Ernoux, a partagé sur les réseaux sociaux une posture simple et efficace à réaliser chez soi, sans aucun accessoire.

La posture recommandée est inspirée du yoga et porte le nom de Viparita Karani, ou jambes contre le mur. Pour la réaliser, il suffit de s'installer confortablement sur son lit ou sur un tapis de yoga, face à un mur. On allonge ensuite les jambes le long du mur en veillant à ce qu'elles soient les plus droites possible, tandis que le haut du corps reste bien ancré au sol.

L'exercice consiste à effectuer des mouvements de pointes de pieds et de flexions : on étire les pieds en pointe, puis on les ramène en flexion, et on répète ce cycle plusieurs fois. Cette routine ne prend que cinq minutes par jour, mais elle offre des bénéfices immédiats pour la circulation. L'efficacité de cette position repose sur un principe mécanique simple : en surélevant les jambes, on facilite le retour veineux vers le cœur.

Comme l'explique la professeure,<< c'est très bien car vous allez vidanger vos veines. Le but, c'est que le sang revienne vers le cœur. Quand vous mettez vos jambes en l'air, vous les décongestionnez, c'est mécanique. >>En complément, l'experte suggère d'appliquer un gel froid en massant les jambes pour potentialiser l'effet drainant.

Outre le soulagement des jambes lourdes, cette posture procure également un ventre moins gonflé, moins de tensions dans le bas du dos, une meilleure digestion et une récupération musculaire optimisée. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, il est possible d'intégrer cette routine dans une séance de Pilates plus complète, en combinant par exemple des exercices de renforcement des abdos ou des fessiers. L'essentiel est de rester régulier pour observer des résultats durables.

En cette période de forte chaleur, prendre soin de sa circulation sanguine est essentiel pour éviter les désagréments des jambes lourdes et profiter pleinement de l'été





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