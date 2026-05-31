Jakub Mensik résiste au retour d'Andrey Rublev et se qualifie pour la première fois en quarts de finale

Le Tchèque Jakub Mensik a dominé le Russe Andrey Rublev en cinq sets en huitièmes de finale de Roland-Garros.

Le Tchèque Jakub Mensik a résisté au retour d' Andrey Rublev et s'est qualifié pour la première fois en quarts de finale . Le jeune joueur a dominé le Russe en cinq sets (6-3, 7-6, 4-6, 2-6, 6-3) en huitièmes de finale de Roland-Garros .

En quarts, il affrontera le vainqueur du match épique qui se déroule actuellement sur le Chatrier entre Casper Ruud et Joao Fonseca. Jakub Mensik avait déjà renversé Alex De Minaur au troisième tour après une entame catastrophique (0-6, 6-2, 6-2, 6-3).

Cette fois-ci, le Tchèque a résisté au come-back de son adversaire et à sa propre baisse de régime, alors qu'il menait deux sets à rien, pour atteindre les quarts de finale, un stade qu'il va atteindre pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem. Son adversaire a rapidement pris les commandes de la partie, remportant le premier set avant d'assurer au tie-break dans la seconde manche.

Le Russe, très irrité contre l'arbitre avec qui il s'est querellé à de multiples reprises, semblait être sorti de son match. C'est pourtant à ce moment précis qu'il a haussé le niveau en trouvant de meilleures zones, plus proche des lignes. Le 13e mondial a ainsi réussi à conserver son break d'avance en se montrant intraitable sur son service (aucune balle de break concédée dans la troisième manche).

Dans un début de quatrième set où les deux joueurs ont paru fébriles en concédant chacun leur tour leur mise en jeu, c'est Rublev qui s'en est le mieux sorti. Mensik, de son côté, a peu à peu plongé physiquement.

S'il n'a pas atteint les niveaux de douleur de son deuxième tour contre Mariano Navone (6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6), où il s'était écroulé de fatigue après sa balle de match, le Tchèque (20 ans) a peiné dans ses déplacements et trop souvent tiré la langue, dès lors que les échanges duraient. Hyper clinique sur balles de break (3/3), Rublev a résisté à un timide retour de Mensik pour égaliser à deux manches partout





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