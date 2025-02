Jakob Ingebrigtsen vise le record du mile en salle à Liévin

L'athlète norvégien, connu pour ses records, s'attaque au mile en salle à Liévin, un meeting qui lui a déjà souri en 2022. Il vise le record établi par Yared Nuguse, 3 :46 :63, dans une course qui promet d'être spectaculaire.

Jakob Ingebrigtsen , athlète norvégien reconnu pour ses exploits records, s'apprête à tenter un nouveau défi en salle : le mile. Adepte de record, le coureur de 24 ans n'a jamais couru cette distance en salle, 1 609 mètres, et vise à battre le record établi par l'Américain Yared Nuguse, 3 :46 :63. Le meeting de Liévin , qui a déjà été témoin de son record mondial du 1 500 mètres en 2022, sera le théâtre de cette nouvelle tentative.

Ingebrigtsen, double champion olympique, est en pleine forme, ayant déjà réalisé un temps de 3 :43 :73 en extérieur, le troisième chrono de l'histoire. Pour sa première course de la saison, il affrontera une concurrence relevée, notamment Hobbs Kessler et Josh Kerr qui, malgré son forfait au dernier moment, a contribué à relever le défi.Le succès d'Ingebrigtsen dans la chasse aux records est indéniable, mais il a connu des difficultés à remporter des titres majeurs depuis sa victoire olympique à Tokyo en 2021. Il a été devancé par Jake Wightman, Josh Kerr et Cole Hocker lors de compétitions importantes. Malgré son style de course téméraire, qui consiste à partir rapidement pour ensuite manquer d'un certain quelque chose dans le dernier kilomètre, Ingebrigtsen reste confiant et s'engage à améliorer sa tactique. Il reconnaît l'importance de la préparation, du contexte de la course et des facteurs environnementaux dans sa stratégie.Ingebrigtsen admet que la chasse aux records et la préparation pour les championnats nécessitent des approches différentes. Cependant, il insiste sur son envie de poursuivre ses exploits et de se tester face aux meilleurs. Sa détermination et son ADN téméraire font de lui un athlète à suivre attentivement, et son pari sur le mile en salle promet d'être un spectacle captivant.





