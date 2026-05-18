Jailbreak Kindle : les utilisateurs préfèrent la brèche plutôt que d’acheter une nouvelle liseuse

Alors que la fin du support pour plusieurs modèles de Kindle approche à grands pas, certains utilisateurs préfèrent la jailbreaker plutôt que d’acheter une nouvelle liseuse. Ils s’y refusent, arguant que leur appareil fonctionne encore très bien. Cependant, il est important de noter que le jailbreak ne permet pas d’acheter, emprunter ou télécharger de nouveaux fichiers directement depuis la boutique Kindle. Le transfert manuel par USB depuis un ordinateur reste possible, mais il est important de vérifier la compatibilité des modèles de Kindle avant de procéder.

Alors que la fin du support pour plusieurs modèles de Kindle approche à grands pas, certains préfèrent la jailbreaker plutôt que d’acheter une nouvelle liseuse.

Les utilisateurs s’y refusent, arguant que leur appareil fonctionne encore très bien. Cependant, il est important de noter que le jailbreak ne permet pas d’acheter, emprunter ou télécharger de nouveaux fichiers directement depuis la boutique Kindle. Le transfert manuel par USB depuis un ordinateur reste possible, mais il est important de vérifier la compatibilité des modèles de Kindle avant de procéder.

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Kindle Jailbreak Fin Du Support Compatibilité Détails Techniques

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