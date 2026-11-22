Jahvon Blair inscrit 27 points pour Hambourg en BBL. Le joueur canadien relance sa carrière en Allemagne après un départ difficile à Roanne en novembre.

Le joueur professionnel canadien Jahvon Blair a connu un retour fracassant en Allemagne lors de son troisième match en Basketball Bundesliga ( BBL). Ce dimanche, en représentant Hambourg, il a inscrit 27 points, consolidant ainsi sa place au sein de l'effectif et marquant un tournant décisif dans sa saison sportive actuelle.

Relance professionnelle à Hambourg après Roanne

Jahvon Blair a été libéré par son ancien club, Roanne, le 1er novembre. Avant ce transfert, son séjour en France n'avait pas été concluant. Le scoreur a échoué à s'imposer dans la rotation de Roanne en début de saison, notamment lors de la Supercoupe LNB.

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Ce match de reprise survient sept mois après une opération à l'épaule. Malgré son retour sur les parquets, il n'a pas su gagner la confiance de l'entraîneur T.J. Parker. Ses prestations ont été jugées insuffisantes, offrant peu de garanties défensives. Lors de ses deux derniers matchs avant son départ, il a marqué en moyenne 1,5 point avec un taux de réussite aux tirs de seulement 20 pour cent.

Après cette expérience difficile en Betclic ÉLITE, Jahvon Blair a rapidement trouvé un nouveau contrat en Allemagne. Il a signé avec Hambourg, cherchant ainsi à redéfinir sa trajectoire professionnelle loin des projecteurs critiques de la Ligue française.

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Performance offensive décisive face à Phoenix Hagen

Son intégration au sein des Hambourg Towers a commencé par deux matchs prometteurs. Il avait d'abord marqué 11 points avec 6 passes décisives. Deux jours plus tard, il a amélioré ses statistiques avec 16 points et 5 passes décisives.

Face à Phoenix Hagen ce dimanche, Jahvon Blair a été le leader offensif incontesté de son équipe. Il a totalisé 27 points pour 8 réussites sur 16 tentatives. Son efficacité ne s'est pas limitée au marquage, puisqu'il a également récupéré 3 rebonds, distribué 3 passes décisives et volé 2 ballons.

Cette performance exceptionnelle s'est réalisée en 29 minutes de jeu. Elle démontre sa capacité à dicter le rythme de l'attaque et à transformer les occasions en points, un élément crucial pour une équipe qui cherchait encore à confirmer son potentiel.

Impact immédiat sur la dynamique de Hambourg

L'arrivée de Jahvon Blair a coïncidé avec un changement notable dans la position du classement de Hambourg. À son arrivée dans l'effectif, l'équipe allemande occupait la dernière place du classement de la BBL.

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Depuis son intégration, Hambourg a remporté ses trois matchs. Jahvon Blair est devenu une pièce maîtresse de cette dynamique positive. Sa moyenne personnelle s'élève désormais à 18 points, 4 rebonds et 4,7 passes décisives par rencontre.

Le joueur a également soutenu les efforts de ses coéquipiers. Alexandre Lacoste, qui a rejoint l'équipe le mois dernier à Pau, a également retrouvé une forme olympique. Il a inscrit 11 points sur 7 tirs réussis en 18 minutes lors de ce même dimanche.

La cohésion offensive de Hambourg semble désormais établie grâce aux contributions régulières de Jahvon Blair et à la confirmation de la forme de novembre de ses partenaires, qui ont cumulé 17,8 points et 4 passes décisives en moyenne récente.