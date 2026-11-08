Jade Agboton, Championne du Monde d'Apnée : Le Parcours de la Toulousaine

Jade Agboton, 29 ans, a remporté l'or aux championnats du monde à Chypre. Retour sur son ascension fulgurante depuis Nice et ses ambitions.

Jade Agboton, cette apnéiste toulousaine de 29 ans, a accompli l'exploit de devenir championne du monde à Chypre en début d'octobre. Cette victoire, surprenante même pour l'athlète, lui a permis de remporter une médaille d'or et une autre d'argent lors de cette compétition internationale majeure.

Un exploit inattendu à Chypre

Les conditions de la course étaient particulièrement difficiles en raison de forts courants marins qui compliquaient les plongées. Jade Agboton établit un nouveau record personnel en atteignant une profondeur de 101 mètres sous l'eau. Au moment de sortir de l'eau pour les interviews, elle découvre qu'elle a remporté le titre mondial suite à la disqualification de la première classée.

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La nouvelle de sa victoire a été annoncée à 19h30, provoquant une joie immense chez l'athlète. Cet événement a changé sa vie du jour au lendemain, lui offrant une notoriété publique qui dépassait de loin ses attentes initiales. Elle a dû gérer cette nouvelle célébrité avec une humilité surprenante.

Les racines et le déclic sportif

Originaire de Saint-Cyprien, Jade Agboton garde un lien fort avec sa famille et son club d'origine. Sa carrière dans l'apnée a débuté de manière inattendue après un poste de gérante de bar à Nice. Cet établissement étant directement situé sur la mer, elle a commencé à nager quotidiennement avec palmes et tuba pour s'entraîner.

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Elle avoue être très mauvaise nageuse au début de cette période. Un voyage aux Caraïbes avec son compagnon a constitué le véritable déclic pour accepter son naturel et ses cheveux frisés. Cette acceptation physique a été essentielle pour son épanouissement personnel et sportif dans la pratique de l'apnée.

Une transformation de lifestyle complète

Après une démission et un voyage en Colombie, Jade Agboton revient à Toulouse avec une nouvelle passion pour la plongée en scaphandre. Elle découvre ensuite l'apnée libre en observant des athlètes descendant à des profondeurs similaires sans équipement. Cette rencontre a déclenché son engagement total dans cette discipline extrême.

Entre août 2023 et janvier 2024, elle enchaîne les certifications aux Philippines pour perfectionner son technique. Elle modifie complètement son hygiène de vie en arrêtant le tabac et l'alcool, et en adoptant le yoga et la méditation quotidienne. Ce changement radical lui permet d'évoluer rapidement vers les hauts niveaux nationaux.

Les défis financiers et les projets futurs

La pratique de l'apnée en tant que sport de niche nécessite des déplacements constants à travers le monde. Jade Agboton doit donc travailler parallèlement à sa carrière sportive pour financer ses saisons de compétition. L'aspect financier représente actuellement le principal obstacle à son professionnalisme total.

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Elle espère bientôt pouvoir vivre pleinement de sa passion en obtenant le soutien de la fédération française. Son rêve ultime est de devenir pilote officiel Porsche tout en continuant à repousser les limites de l'apnée humaine. Elle reste motivée par le soutien des 33 000 supporters du Stadium de Toulouse.