Jacques Sapir et Alexandre Devecchio décryptent la récession, les municipales 2026 et le conflit en Iran dans l'émission Eliot Deval.

L'économie française traverse une période critique, marquée par une récession en économie réelle qui engendre une grande souffrance sociale, alerte l'économiste Jacques Sapir. Dans son émission Eliot Deval, ce dernier offre un décryptage de deux heures sans concession sur l'ensemble des dossiers brûlants qui structurent le débat public national et international.

Récession économique et impact social

Jacques Sapir souligne que la récession actuelle n'est pas qu'un indicateur statistique mais une réalité vécue par les citoyens. La situation nécessite une prise de conscience immédiate pour éviter un approfondissement de la crise sociale.

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Positionnement politique et municipales

Alexandre Devecchio analyse la primaire de la droite et les stratégies électorales des candidats potentiels. Il craint que David Lisnard ne perde son image de candidat de rupture s'il entre dans la course. Arthur de Watrigant ajoute que la radicalité est actuellement ce qui paie dans ce contexte politique.

Municipales 2026 et enjeux locaux

Les municipales 2026 soulèvent des questions fondamentales sur le fonctionnement démocratique local. Éric Revel interroge l'impact de LFI et des grandes villes. Dans les petits villages, l'étiquette politique est moins importante que le projet, selon les auditeurs.

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Conflit en Iran et stratégie nucléaire

La situation en Iran reste au cœur des préoccupations géopolitiques. Les raffineries frappées nécessiteront des années pour être réparées, selon Jacques Sapir. Le Général François Chauvancy rappelle que la victoire impliquerait un changement de régime. Le nouveau guide suprême est élu pour des brefs délais selon la constitution iranienne.

Droits des femmes et société civile

La manifestation reste une liberté essentielle pour défendre les droits des femmes. L'opinion sur le collectif peut varier mais l'action collective demeure légitime. Ces sujets illustrent la diversité des débats abordés dans l'émission d'Eliot Deval pour informer les auditeurs.