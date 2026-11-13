Jacques Oudart arrête sa grève de la faim face à la CPAM pour raisons médicales

Après 36 jours de jeûne devant la CPAM de Périgueux, Jacques Oudart interrompt sa grève de la faim sur ordre médical. Il conteste toujours la condamnation pour 8500 euros.

Jacques Oudart, retraité de 68 ans, a mis fin lundi 5 octobre à sa grève de la faim qui se déroulait devant le siège de la CPAM à Périgueux. Ce geste d'une durée exceptionnelle s'est achevé le mardi 10 novembre, après une période de jeûne totale de 36 jours. L'homme affirme que cette décision n'est pas un abandon de son combat, mais une contrainte médicale impérieuse imposée par son état de santé.

Motifs médicaux de l'arrêt du jeûne et bilan physique

Ce sexagénaire a officiellement cessé son jeûne mardi 10 novembre, précisant que son médecin lui a vivement déconseillé de poursuivre l'expérience en raison de risques vitaux. Il rapporte que son praticien l'a mis en garde contre la possibilité d'un infarctus du myocarde ou d'un décès subit. Malgré une perte de poids significative de 15 kilos constatée durant cette période, il maintient qu'il conserve un moral d'acier.

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L'ancien professeur de boxe de 68 ans justifie également cette suspension par ses attachements familiaux. Il déclare aimer profondément sa femme et ses deux filles, affirmant qu'elles ne méritent pas de subir la détresse liée à son éventuel décès. Cette prise de décision marque une pause dans sa présence physique devant les locaux de la CPAM, sans pour autant signer un renoncement à ses arguments.

Origine du litige avec la CPAM et montants réclamés

Le cœur du différend oppose Jacques Oudart à l'Assurance maladie au sujet d'un remboursement jugé abusif par les services de la Sécu. L'organisme réclame le versement de 8000 euros d'indemnités journalières, considérées comme indûment perçues, auxquelles s'ajoutent 500 euros de pénalités. Ce contentieux repose sur l'accusation selon laquelle il aurait exercé une activité de gestion pendant son arrêt maladie.

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Plus précisément, la CPAM reproche à Jacques Oudart d'avoir transmis des factures afin de percevoir des commissions immobilières liées à un travail antérieur. Cette situation lui vaut d'être condamné par le tribunal de Périgueux en 2021, décision confirmée par la cour d'appel de Bordeaux en 2024. Il conteste formellement ces jugements, qualifiant la procédure de injustice flagrante.

Conséquences financières et tensions avec les forces de l'ordre

La condamnation entraîne des retenues directes sur sa pension de retraite, réduisant son revenu mensuel de 1215 euros à 1057 euros. L'exécution du jugement s'accompagne de visites domiciliaires, notamment celle d'un huissier de justice qui a percuté l'intéressé à son domicile. Ces interventions ont conduit à une plainte pour violences et menaces déposée par l'huissier auprès de la gendarmerie.

En réaction, Jacques Oudart a été auditionné par les gendarmes et a déposé à son tour une plainte pour diffamation. Les vérifications de ses comptes bancaires illustrent la pression exercée par l'administration. Cette escalade judiciaire et policière renforce sa détermination à chercher des voies de recours alternatives à la procédure classique qu'il juge défavorable.

Perspectives d'action et initiatives pour faire évoluer la loi

Le retraité souhaite poursuivre sa bataille juridiquement et politiquement pour modifier l'article du code de la sécurité sociale à l'origine de son litige. Il prévoit de lancer une pétition nationale ambitieuse pour recueillir 500000 signatures. Cette mobilisation vise à changer les dispositions législatives qui régissent les arrêts maladie et les droits aux indemnités.

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Il évoque également la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour porter son affaire devant une instance internationale. Toutefois, il estime ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour engager un pourvoi en cassation, étape qu'il considère pourtant comme préalable indispensable. Son combat se poursuit donc sous une forme différente, axée sur la mobilisation collective et le droit international.