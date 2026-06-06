Jacques Maraval, légende du rallye, est décédé à 75 ans

Le monde du rallye est en deuil après la disparition de Jacques Maraval, pilote au grand cœur et légende du rallye. Il a laissé une empreinte indélébile sur les routes et dans les mémoires.
Le monde du rallye est en deuil. Jacques Maraval , véritable légende du rallye, s'est éteint à 75 ans. Le pilote au grand cœur a vécu sa passion à 100 % sur les routes comme dans la vie.
Il a marqué des générations par son talent, sa détermination, son humilité et sa générosité. Jacques Maraval a remporté son premier rallye de la Montagne Noire en 1999 et a connu une longue et belle carrière avec plus de 50 ans de rallye à son actif. L'équipe du rallye de la Montagne Noire rend hommage à Jacques Maraval pour tout ce qu'il a apporté à ce sport et pour les souvenirs qu'il laisse derrière lui.
Son nom et son héritage continueront de vivre sur toutes les routes qu'il a aimées et lors des prochaines éditions du rallye de la Montagne Noire, ils le rendront hommage
Jacques Maraval Rallye Montagne Noire Sport Automobile
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