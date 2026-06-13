Le journaliste de 75 ans a quitté le JT de 13 heures de TF1 après plus de vingt-cinq ans d'expérience. Il a maintenant une nouvelle vie loin de l'antenne, mais il semble avoir trouvé une seconde famille au sein de Bonjour !.

Jacques Legros , journaliste de 75 ans, a quitté le JT de 13 heures de TF1 après plus de vingt-cinq ans d'expérience. Il a maintenant une nouvelle vie loin de l'antenne, mais il semble avoir trouvé une seconde famille au sein de Bonjour ! .

Le journaliste apprécie particulièrement l'ambiance qui règne sur le plateau et les liens noués avec ses camarades, notamment avec une certaine chroniqueuse. Il a également commenté l'actualité et partagé ses opinions sans le cadre formel d'un journal télévisé. Le journaliste reconnaît ressentir encore un certain manque pour l'émission qui a marqué sa carrière, mais il est heureux de poursuivre de nouveaux projets à la télévision et à la radio.

Il a également mentionné que c'est l'ambiance et les liens tissés au fil du temps dont il se montre le plus nostalgique





voici / 🏆 30. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jacques Legros JT De 13 Heures TF1 Bonjour ! Actualité Télévision

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : Bixente Lizarazu 'déçu' de ne pas commenter les matchs sur TF1Invité dans la matinale de France Inter ce jeudi 11 juin, Bixente Lizarazu a partagé sa déception de ne pas commenter les matchs de la Coupe du monde 2026 sur TF1. M6 a obtenu les droits de diffusion de la compétition et sera la seule chaîne à retransmettre les matchs gratuitement.

Read more »

Ici tout commence : On sait quand Mentissa débarque dans la série de TF1 !Une star de la chanson débarque dans Ici tout commence ! Découverte dans The Voice, Mentissa s'apprête à jouer son propre rôle sur TF1. Une arrivée fixée à la fin du mois de juin, qui va plonger l'hôtel Jourdain en pleine ébullition.

Read more »

Série TV : « Zodiaque » signe un retour ténébreux et réussi cet été sur TF1La saga « Zodiaque » est de retour sur TF1 le 18 juin 2026, vingt ans après les deux premières saisons avec Francis Huster dans le rôle du commissaire Antoine Keller mais sans Claire Keim

Read more »

Interview with Jacques Legros, former TF1 joker, now a TV host at 75Jacques Legros, a former joker on TF1's 13 Heures, is now a TV host on two different channels. He talks about his new role, his career, and his passion for TV.

Read more »