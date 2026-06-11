Jacky Ickx, le sextuple vainqueur des 24 Heures du Mans, est ambassadeur de Genesis, nouveau venu aux 24 Heures du Mans

Jacky Ickx, à 81 ans, est devenu ambassadeur de Genesis, le constructeur sud-coréen, qui fait ses débuts dans l'épreuve mancelle cette année. La connexion entre Ickx et Genesis s'est faite grâce à un Belge, Luc Donckerwolke, président du design du groupe Hyundai-Kia-Genesis.

Jacky Ickx , le sextuple vainqueur des 24 Heures du Mans, est devenu ambassadeur de Genesis , le constructeur sud-coréen, qui fait ses débuts dans l'épreuve mancelle cette année.

La connexion entre Ickx et Genesis s'est faite grâce à un Belge, Luc Donckerwolke, président du design du groupe Hyundai-Kia-Genesis. Ickx, à 81 ans, a rejoint le paddock du Championnat du monde d'endurance pour assister aux 24 Heures du Mans cette semaine, où Genesis dispute ses premiers 24 Heures du Mans. Ickx a connu neuf équipes européennes en F1 et a remporté 8 victoires en F1 et 6 succès aux 24 Heures du Mans.

Il est toujours prêt à venir assister aux plus grandes courses en personne





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