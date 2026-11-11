Jackpot Set for Life : un ouvrier australien de 60 ans remporte près de 2,75 millions d'euros

Un ouvrier minier australien découvre après plusieurs semaines qu'il a gagné le jackpot Set for Life. Il touchera 11 000 euros par mois pendant vingt ans.

Un ouvrier australien âgé de soixante ans vient de découvrir, plusieurs semaines après le tirage, qu'il était devenu millionnaire en remportant le jackpot du jeu de loterie Set for Life. Cet homme, qui travaillait sur un site minier isolé loin de son domicile, n'a vérifié son billet qu'après son retour à Perth, ignorant alors la fortune colossale qui l'attendait. Cette découverte tardive marque le début d'une nouvelle vie pour ce salarié qui va percevoir une rente mensuelle substantielle pendant deux décennies.

Découverte tardive et émotion intense

L'ouvrier raconte avoir entendu à la radio qu'un billet provenant de Melville avait remporté le gros lot, ce qui l'a poussé à s'inquiéter brièvement avant de vérifier sa propre chance. Il lui a fallu attendre plusieurs semaines et son retour au pays pour se rendre dans le kiosque où il avait acheté son ticket, guidé par un doute naissant plutôt que par une certitude. Lorsque l'employé du magasin lui a demandé de le suivre à l'arrière-boutique, le sexagénaire a cru à une mauvaise nouvelle, mais c'est une surprise joyeuse qui l'attendait.

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Submergé par l'émotion de réaliser qu'il venait de remporter le premier jackpot amélioré de Set for Life en Australie-Occidentale, il a fondue en larmes sur place. Son incredulité face à cette opportunité inattendue a été palpable, car il avouait ne pas pouvoir croire que la situation était réelle. Cette réaction souligne l'aspect contre-intuitif de sa victoire, acquise sans pression immédiate ni surveillance constante des résultats du tirage national.

Structure financière du gain exceptionnel

Le montant total de sa victoire est estimé à cinq millions de dollars australiens, ce qui correspond approximativement à 2,75 millions d'euros selon les taux de change actuels. Cette somme globale se décompose en un versement immédiat de 200 000 dollars australiens, soit environ 110 000 euros, destiné à couvrir les besoins urgents et les premiers investissements. Le reste du capital est structuré sous forme d'une annuité garantissant 20 000 dollars australiens chaque mois pendant vingt ans, équivalant à environ 11 000 euros par mois.

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Cette configuration financière offre une sécurité à long terme unique, permettant au gagnant de bénéficier d'un revenu stable et prévisible sur une période de vingt années. Contrairement aux gains uniques souvent associés aux jackpots traditionnels, le modèle Set for Life privilégie la stabilité financière durable. Pour un travailleur ayant passé plus de trente ans sur des sites éloignés, cette rente représente une garantie de confort financier bien supérieure à une simple injection de cash ponctuel.

Projets futurs et stratégie de gestion

Après plus de trois décennies passées loin de chez lui dans l'industrie minière, le nouveau millionnaire compte désormais profiter pleinement de la vie avec ses proches. Ses projets immobiliers incluent l'acquisition d'une maison située près de l'eau, visant à offrir un cadre de vie paisible et agréable. Parallèlement, il envisage d'acheter une caravane afin de parcourir l'Australie à son propre rythme, explorant les paysages du continent sans contrainte de temps.

Néanmoins, malgré cette fortune inattendue, le sexagénaire n'envisage pas de prendre immédiatement sa retraite définitive. Il souhaite continuer à travailler, probablement pour maintenir une routine sociale et professionnelle qui lui tient à cœur. Afin de sécuriser cette nouvelle richesse, il prévoit de faire appel à un conseiller financier expert pour gérer intelligemment ses nouveaux revenus et optimiser son patrimoine sur le long terme.

Contexte des gains de loterie récents

Cet événement s'inscrit dans une tendance récente de gains significatifs observés dans le secteur des jeux de hasard internationaux. Par exemple, deux Coréens avaient récemment empoché 1,2 million d'euros après avoir convaincus d'avoir reçu un signe pendant leur sommeil lors de leurs achats de billets. Ces histoires mettent en lumière la diversité des stratégies et des croyances qui accompagnent parfois les victoires majeures.

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De même, quatre amis canadiens avaient remporté le plus gros jackpot de l'histoire de la loterie locale, s'élevant à 56 millions d'euros, en utilisant un groupe WhatsApp pour coordonner leurs achats. Ces exemples illustrent comment les gains de loterie peuvent transformer radicalement la vie des participants, qu'ils soient seuls ou en groupe, et soulignent l'impact économique potentiel de ces événements rares sur les économies nationales et les destins individuels.