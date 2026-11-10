Jackery Black Friday : SolarVault 3 Pro Max pour réduire la facture EDF

Profitez du Black Friday avec la station solaire Jackery SolarVault 3 Pro Max. Optimisez l'autoconsommation et économisez sur votre facture EDF Tempo grâce au stockage intelligent.

Jackery propose une offre exclusive pour le Black Friday mettant en avant sa station solaire SolarVault 3 Pro Max. Cette solution d'autoconsommation vise à réduire significativement les factures d'électricité des ménages lors de la période hivernale. Les températures en baisse et l'arrivée des fêtes marquent traditionnellement une hausse de la consommation domestique, rendant l'optimisation énergétique cruciale pour les utilisateurs.

Fonctionnement de l'autoconsommation intelligente

Le principe de base repose sur la production, le stockage et l'utilisation optimale de l'électricité. Un kit solaire intègre des panneaux pour générer du courant, une batterie pour conserver le surplus et une station de gestion pour alimenter les appareils. Contrairement à la revente sur le réseau qui rapporte quelques centimes par kilowattheure, l'autoconsommation directe offre une rentabilité supérieure. L'utilisateur évite ainsi une perte financière potentielle liée à la différence de coût entre la production et le prix de rachat.

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La station SolarVault 3 Pro Max de Jackery se distingue par sa modularité et sa puissance. Elle dispose de quatre entrées MPPT capables de connecter jusqu'à huit panneaux solaires. Cette configuration supporte une entrée solaire maximale de 4 000 watts. La sortie AC bidirectionnelle assure une alimentation continue de 2 500 watts, suffisante pour les appareils domestiques exigeants sans ralentir la recharge de la batterie.

Stratégie économique contre les tarifs EDF Tempo

Les abonnés du fournisseur EDF Tempo font face aux jours rouges, correspondant aux vingt-deux jours où l'électricité est la plus chère en heure de pointe. Durant ces périodes, la station bascule automatiquement sur la batterie. Ce mécanisme permet d'alimenter les circuits essentiels, comme le chauffage, en évitant le réseau électrique aux tarifs élevés. L'objectif est de maintenir le confort thermique et électrique tout en minimisant l'impact sur le budget familial.

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La solution permet aussi de profiter des heures creuses pour stocker de l'énergie au meilleur prix. Cette autonomie réduit la dépendance envers les fournisseurs aux tarifs fluctuants. Elle garantit également une alimentation de secours en cas de coupure de courant. Les consommateurs peuvent ainsi maintenir l'utilisation de leurs appareils vitaux pendant les interruptions d'approvisionnement.

Concrètement : consommation réelle et capacité

La capacité totale atteint 5,04 kWh avec le module BP2500 inclus dans le pack. À une charge de 2 400 watts, cette autonomie dure environ deux heures. Pour des consommations courantes plus faibles, la durée d'autonomie s'allonge considérablement. Cette caractéristique technique permet de couvrir des besoins spécifiques avec une précision énergétique.

En buanderie, la station peut alimenter simultanément un lave-linge en programme économique, un sèche-linge à pompe à chaleur et un défroisseur vapeur. Cette combinaison représente environ 2 400 watts de puissance requise. Le linge est ainsi lavé, séché et repassé sans solliciter le réseau électrique principal.

Lors d'un repas du soir en heures pleines, la batterie fournit l'énergie nécessaire pour le four, le réfrigérateur et la télévision. Cette charge totale d'environ 2 100 watts est couverte par le stockage. De même, en soirée hivernale, la station gère le chauffage d'appoint, l'éclairage et les appareils numériques, assurant une transition fluide vers l'énergie stockée.

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Intelligence artificielle pour l'optimisation

La technologie Ark AI-EMS 2.0 constitue le cerveau de la station. Elle analyse les habitudes de consommation, les grilles tarifaires et la météo en temps réel. L'intelligence artificielle prend les décisions optimales pour réduire la facture. L'utilisateur n'a aucune action manuelle à effectuer pour bénéficier de cette optimisation.