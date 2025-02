Jabra Evolve2 75 : Le Casque Idéal pour le Travail Hybride

Le Jabra Evolve2 75 est un casque conçu pour répondre aux exigences du travail hybride. Offrant une qualité audio exceptionnelle, un système de réduction de bruit performant et un confort inégalé, il s'adresse aux professionnels en quête d'efficacité et de flexibilité.

Dans un monde où le télétravail et les réunions à distance ont pris le pas, la possession d'un casque performant s'impose comme une nécessité. Le Jabra Evolve2 75 répond parfaitement à ces attentes en offrant une qualité audio exceptionnelle, un système de réduction du bruit performant et un confort inégalé sur le long terme. Il s'adresse aux professionnels en quête d'efficacité et de flexibilité.

\Le Jabra Evolve2 75 est conçu pour une expérience sonore immersive, que ce soit pour les appels professionnels ou la concentration en milieu bruyant. Ses huit microphones et son système de réduction de bruit actif (ANC) avancé captent votre voix avec précision tout en filtrant les bruits parasites. La technologie de son spatial permet une meilleure compréhension de vos interlocuteurs, même dans un environnement sonore complexe. Que vous travailliez dans un open space, un café ou depuis votre domicile, ce casque garantit une communication fluide et naturelle. Son bras de micro escamotable assure une réduction optimale des interférences pour des échanges plus précis et professionnels. Avec une autonomie de 36 heures et une recharge rapide, il vous accompagne tout au long de vos journées sans interruption. De plus, il est certifié Microsoft Teams et Zoom, garantissant une compatibilité optimale avec les plateformes de visioconférence les plus utilisées. Son prix s'élève à 291,37 €. \L'ergonomie du Jabra Evolve2 75 a été soigneusement étudiée pour un confort maximal, même après de longues heures d'utilisation. Ses coussinets en mousse à mémoire de forme et son arceau ajustable assurent un port agréable et une bonne isolation acoustique. Ce casque sans fil utilise la connectivité Bluetooth multipoint, permettant de basculer facilement entre deux appareils (ordinateur, smartphone, tablette). Son mode 'Busylight', un voyant lumineux intégré, informe votre entourage lorsque vous êtes en conversation, réduisant ainsi les interruptions inutiles. Son application Jabra Sound+ vous permet de personnaliser les paramètres audio et d'ajuster le niveau de réduction de bruit selon vos besoins. Un véritable atout pour optimiser votre concentration et votre productivité.





