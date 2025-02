J.D. Vance met l'Europe en garde contre une régulation trop agressive de l'IA

Le vice-président américain, J.D. Vance, a participé au sommet sur l'Intelligence artificielle à Paris et a exprimé ses inquiétudes quant à une réglementation trop restrictive de l'IA. Ses propos, jugés offensifs par certains, ont conduit à des échanges tendus avec les dirigeants européens, notamment Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Ancien militaire reconverti dans les nouvelles technologies, le nouveau vice-président américain a mis l' Europe en garde contre toute réglementation qu'il jugerait trop agressive envers les géants américains de l'IA. C'est le premier face à face entre le nouveau pouvoir américain et les Européens depuis le retour de Trump à la Maison Blanche : il se déroule à Paris, pour le sommet sur l'Intelligence artificielle, et il est glacial. J.D.

Vance, 40 ans, a par exemple quitté le diner à l’Élysée quand le vice Premier ministre chinois s'est mis à parler. Et il a fait un discours très offensif le lendemain au Grand Palais. Cravate rouge, veste bleue, le vice-président américain a pourtant commencé son discours par un sourire en direction d'Emmanuel Macron, assurant être venu. Mais très vite, le ton se fait moins amical : J.D. Vance s'oppose à la régulation de l'intelligence artificielle, une censure selon lui. « Nous invitons vos pays à travailler avec nous et à suivre notre modèle. Cependant, l'administration Trump est troublée par le fait que certains gouvernements étrangers semblent vouloir serrer la vis contre les grandes entreprises technologiques américaines. L'Amérique n'accepte pas et n'acceptera pas cela. » Sur scène, la présidente de la Commission européenne fait mine de ne pas se sentir visée, mais la réponse d'Ursula von der Leyen est sans appel : « Nous devons avoir notre propre approche européenne de l'intelligence artificielle. Trop souvent, j'ai entendu que nous devrions copier ce que font les autres et courir après eux. Au contraire, nous devons investir dans nos points forts, ici, en Europe. » Et la présidente de la Commission annonce dans la foulée un plan d'investissement de 200 milliards d'euros, argent public et privé. Les dissensions Europe-États-Unis se reflètent aussi dans la déclaration finale de ce sommet, qui appelle à une IA transparente et inclusive : Washington n'a pas signé, tout comme le Royaume-Uni.





