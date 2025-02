« J’aurais pu le trouver mort dans son lit » : le scorbut diagnostiqué chez Adam, 2 ans, sa maman témoigne

Halima et Owen, parents d'Adam, un jeune garçon de 31 mois, racontent l'horreur de la maladie de leur fils, le scorbut. À cause d'une carence en vitamine C, Adam a souffert pendant des mois avant que le diagnostic ne soit posé. Ce témoignage poignant met en lumière le besoin d'une alimentation équilibrée et riche en fruits et légumes pour les enfants.

Halima, 22 ans, et Owen Léveillé, parents d'Adam, un petit garçon de 31 mois, vivent une situation terrifiante. Durant des mois, l'état de santé d'Adam, né avec un trouble alimentaire, se dégrade inexorablement. Malgré de nombreuses consultations médicales, le problème d'une carence en vitamine C n'a jamais été évoqué. Adam, autrefois un enfant en pleine forme, ne marchait plus, refusait de se nourrir et souffrait de douleurs intenses.

Halima et Owen, épuisés par les tentatives infructueuses de trouver la cause de ces troubles, veulent alerter les autres parents « parce que ça peut arriver à tout le monde ». Le diagnostic de scorbut, tombé à l'hôpital des enfants de Bordeaux à l'été 2024, fut un choc pour les parents. Ils n'avaient jamais entendu parler de cette maladie, pourtant en recrudescence chez les enfants en France. Ce fléau récent, lié à un manque de diversité en fruits et légumes dans l'alimentation des plus jeunes, avait frappé Adam sans prévenir. « On nous a toujours parlé de la vitamine D et aussi du fer, mais jamais de la vitamine C », déplore Halima. Les parents d'Adam, résidents de Villenave-d'Ornon, ont constaté depuis la naissance de leur fils un rejet systématique des aliments. « J'ai tout essayé, jusqu'aux fruits exotiques », témoigne Halima. Seuls les yaourts passent. L'inquiétude grandissait chez Halima quant au manque d'apport en protéines, en vitamines et en fibres de son enfant. Elle consultait régulièrement son médecin et le pédiatre, qui lui donnait des réponses rassurantes – « il ne perdait pas de poids, je n'avais pas à m'inquiéter ».Mais, l'état de santé d'Adam continuait à se dégrader. Des taches rouges sur le palais, des gencives violettes, des douleurs dans les jambes, des crises d'angoisse, des pleurs incessants - les symptômes s'accumulaient. Face à l'insistance de Halima, le médecin généraliste prescrivit une analyse de sang et une échographie, mais les résultats furent négatifs. Renvoyés chez eux, Adam ne pouvait même plus marcher sans hurler de douleur. La petite famille retourna aux urgences plusieurs fois, mais les médecins ne semblaient pas prendre le problème au sérieux. « Enfin, si, le médecin sous-entend qu'il doit y avoir un problème psychologique », pestent les parents.C'est finalement, après une longue bataille, qu'un pet scan fut réalisé. Le diagnostic de scorbut fut confirmé. « J’aurais pu le trouver mort dans son lit », témoigne Halima. L'histoire d'Adam est un appel à l'attention. Le scorbut, une maladie ancienne liée à la malnutrition, est en nette progression en France. Une alimentation déséquilibrée, pauvre en fruits et légumes, est à l'origine de ce fléau. Les parents doivent être conscients des risques et veiller à ce que leurs enfants consomment les vitamines essentielles à leur développement





