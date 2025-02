« J'aurais dû appeler les secours »: Quatre ans de prison pour le conducteur qui a fui après avoir percuté une piétonne à grande vitesse

Kader, 26 ans, a été condamné à quatre ans de prison pour avoir percuté Valentine, 23 ans, à Toulouse le 1er juin dernier. Après l'accident, il a pris la fuite, mais s'est rendu aux autorités six mois plus tard, exprimant de profondes remords.

Samedi 1er juin, à 23h15, Valentine traversait la route d'Agde à Toulouse , après une soirée entre amis. Au signal vert, elle fut percutée par une voiture conduite par Kader, 26 ans, qui revenait d'un match de football avec ses amis. La voiture circulait à grande vitesse. Après l'impact, Kader sortit de son véhicule, s'approcha de Valentine, projetée à plusieurs mètres du passage piéton, inconsciente, et paniqua. 90 secondes plus tard, il prit la fuite avec sa voiture.

\Kader a coupé sa ligne téléphonique, maquillé la voiture pour la revendre et quitté la France. Six mois plus tard, pris de remords, il se rendit aux autorités. Devant le tribunal correctionnel de Toulouse, il reconnait ses erreurs : « Je présente mes excuses à la victime. J’aurais dû appeler les secours et rester sur place. »\Valentine, hospitalisée avec un pronostic vital engagé et une paralysie faciale du côté droit, n'a aucun souvenir de l'accident. Elle a subi une opération du genou et présente des problèmes d'audition, nécessitant un suivi psychologique. Son avocate, Me Mary-Camille Favarel Eychenne, condamne le comportement « calculé » de Kader. Le procureur qualifie son attitude de « lâcheté » et demande quatre ans d'emprisonnement et une interdiction de conduire de trois ans. L'avocat de la défense, Me Julien Aubry, plaide pour une analyse plus nuancée, en soulignant la prise de conscience de Kader. Le tribunal correctionnel condamne Kader à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction de conduire de trois ans. Les indemnités de la victime seront évaluées lors d'une audience ultérieure





