Italie : une riche mondaine condamnée à 18 ans pour avoir écrasé le voleur de son sac

Cinzia Dal Pino, 67 ans, a tué Noureddine Mezgui après qu'il lui a volé son sac. Le tribunal de Lucques l'a condamnée pour homicide volontaire, mais elle purgera sa peine à domicile.

Le 8 septembre 2024, à Viareggio, une station balnéaire de Toscane, un drame a bouleversé la tranquillité de cette ville côtière. Cinzia Dal Pino, une riche entrepreneuse italienne de 67 ans, a été impliquée dans un incident mortel après que son sac à main a été volé par Noureddine Mezgui, un Marocain de 47 ans.

Ce qui a commencé comme un vol mineur s'est transformé en une tragédie lorsque Dal Pino a décidé de se faire justice elle-même. Selon les images de vidéosurveillance, elle a poursuivi le voleur avec son SUV, le percutant à plusieurs reprises avant de lui rouler dessus. Mezgui est décédé des suites d'une grave lacération de l'aorte abdominale et d'une hémorragie interne.

Le tribunal de Lucques a récemment rendu son verdict, condamnant Dal Pino à 18 ans de prison pour homicide volontaire, bien que la peine puisse être purgée à domicile. Ce jugement a suscité de vives réactions, tant de la part de la défense que de la famille de la victime. L'affaire a été examinée par la cour d'assises de Lucques, qui a entendu les arguments du parquet et de la défense.

La procureure Sara Polino a requis la réclusion à perpétuité, qualifiant l'acte de Dal Pino de vengeance excessive. Elle a soutenu que l'entrepreneuse n'avait pas seulement cherché à récupérer son sac, mais aussi à punir le voleur, transformant ainsi une tentative de récupération en un acte meurtrier délibéré.

Cependant, le tribunal a écarté la circonstance aggravante de cruauté, accordé des circonstances atténuantes, et a permis que la peine soit purgée à domicile, une décision que beaucoup jugent clémente compte tenu de la gravité des faits. La défense, de son côté, a insisté sur le fait que Dal Pino avait été menacée avec un couteau, mais aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux, affaiblissant cet argument.

Cinzia Dal Pino a écouté la sentence sans réagir, accompagnée de sa fille. Son avocat a annoncé son intention de faire appel, espérant une qualification juridique moins sévère.

En revanche, les avocats de la famille de la victime, Me Enrico Carboni, ont salué le verdict, le qualifiant de dur et sévère, conforme à leurs attentes. Ce drame soulève des questions sur la légitime défense, la vengeance personnelle et la manière dont la justice italienne traite les affaires impliquant des personnes fortunées. L'affaire a également attiré l'attention des médias italiens et internationaux, en raison du contraste entre le statut social de l'accusée et la brutalité de l'acte.

Alors que l'appel est en cours, la communauté locale reste divisée : certains voient en Dal Pino une victime d'un système qui a mal tourné, tandis que d'autres dénoncent un traitement de faveur accordé aux riches. Ce procès, qui a duré plusieurs mois, rappelle les limites de la justice lorsqu'elle est confrontée à des émotions fortes et à des actes irréversibles





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