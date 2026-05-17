Italian driver with psychiatric issues plows into pedestrians near Modena: 'No terrorist motive' - No signs of radicalisation found in his home

The driver, an Italian of Moroccan origin in his thirties, was involved in a vehicular hit-and-run accident on Saturday in Modena, Italy, injuring eight people, including four critically. Authorities have stated that the initial investigation into his mental state suggests a psychiatric motive for the incident, with no direct link to terrorism found at his residence.
Selon les premiers éléments, l'automobiliste qui a foncé dans des passants samedi à Modène en Italie souffrirait de troubles psychiatriques. Aucun signe lié à une potentielle radicalisation n'a été retrouvé à son domicile.
Au lendemain du drame, le ministre italien de l'Intérieur annonce que rien n'indique pour le moment que le conducteur a fait cela pour commettre un acte terroriste. Le conducteur, un Italien d'origine marocaine d'une trentaine d'années, a renversé et blessé huit personnes samedi, dont quatre grièvement, avant de terminer sa course dans la vitrine d'un magasin.
A ce jour, ce qui ressort le plus clairement, c'est cette situation personnelle de nature psychiatrique, a indiqué le ministre de l'Intérieur dimanche après une réunion à la préfecture de Modène. Je ne cherche pas à minimiser, a ajouté le ministre Matteo Piantedosi (droite), ancien préfet de la Bologne voisine. Il y a parfois des situations dans lesquelles les raisons se superposent, que quelqu'un agisse pour terrorisme ou pour d'autres raisons. Laissons les enquêteurs travailler
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