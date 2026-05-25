Istres Temps Libre Évasion souffles ses quarante-cinq bougies avec une centaine de convives

La conseillère municipale déléguée aux séniors, Pascale Beneux, l'ancien président Jean-Claude Zobel et l'actuelle présidente Corinne Berger étaient présents pour souffler les quarante-cinq bougies de l'association Istres Temps Libre Évasion. Trois cents convives étaient présents pour fêter l'anniversaire de l'association, avec une moules frites et un moment convivial aux bords de l'étang de l'Olivier. La décision de souffler les bougies entre amis a été prise pour limiter le nombre de convives, faute de place. Beaucoup d'anciens étaient présents pour échanger des milliers de souvenirs, et il y a eu parfois près de 120 bénévoles pour animer les ateliers et activités de l'association.

Pascale Beneux, conseillère municipale déléguée aux séniors, l'ancien président Jean-Claude Zobel et l'actuelle présidente Corinne Berger étaient présents pour souffler les quarante-cinq bougies de l'asso.

Istres Temps Libre Évasion a soufflé ses quarante-cinq bougies avec trois cents convives autour d'une moules frites, un moment convivial et animé aux bords de l'étang de l'Olivier. Temps Libre Évasion avaient décidé de souffler les quarante-cinq bougies de l'association entre amis lors d'une journée festive aux bords de l', forcément, lorsque vous fêtez votre anniversaire, le cercle d'amis à inviter est large, et même très large. Il a donc fallu, faute de place, restreindre le nombre de convives.

Ils n'étaient donc 'que' trois cents pour souffler les bougies et, parmi eux, beaucoup d'anciens venus échanger des milliers de souvenirs, comme Françoise, ancienne trésorière, qui, d'aussi loin qu'elle se souvienne, 'avec au moins un millier d'adhérents, et même beaucoup plus. Mais heureusement, nous avons toujours eu beaucoup de bénévoles pour animer nos ateliers et activités. Nous en avons eu parfois près de 12





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