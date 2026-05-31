Israël s'empare de la forteresse de Beaufort, ouvre la voie à une progression vers Nabatiyé

Le 31 mai 2026, un drapeau israélien flotte sur le château médiéval de Beaufort, en plein cœur de la région de Marjayoun, au Sud-Liban. Cette prise de contrôle de l'emblématique forteresse médiévale de Beaufort est une nouvelle étape dans la guerre entre Israël et le mouvement chiite Hezbollah.

Le 31 mai 2026, un drapeau israélien flotte sur le château médiéval de Beaufort, en plein cœur de la région de Marjayoun, au Sud- Liban . Cette prise de contrôle de l'emblématique forteresse médiévale de Beaufort est une nouvelle étape dans la guerre entre Israël et le mouvement chiite Hezbollah .

La forteresse de Beaufort est située sur un éperon rocher surplombant, et son emplacement stratégique en fait un point clé dans la région. Les images de l'AFP montrent les couleurs israéliennes flotter sur le site médiéval, tandis que de la fumée s'élever des alentours, visés par des tirs d'artillerie.

La prise de contrôle de la forteresse de Beaufort ouvre la voie à une progression israélienne vers la région de Nabatiyé, qui est considérée comme un point clé dans la guerre actuelle. Les affrontements entre Israël et le Hezbollah sont quasi quotidiens, malgré une trêve théoriquement en vigueur depuis le 17 avril.

Le Hezbollah a déclenché les hostilités le 2 mars, et depuis, les frappes israéliennes au Liban ont tué 3 371 personnes et fait plus d'un million de déplacés, selon les autorités libanaises. L'arrêt de la campagne militaire israélienne au Liban est l'une des conditions posées par l'Iran pour tout accord destiné à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Une nouvelle séance de pourparlers entre représentants des deux pays est programmée les 2 et 3 juin à Washington





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