Israël participera à la première demi-finale de l'Eurovision, boycottée cette année

Israël participera mardi soir à la première demi-finale du concours de l'Eurovision, en dépit d'un boycott historique de ses 70 ans, en raison de la participation de ce pays. Les groupes audiovisuels publics de l'Espagne, de l'Irlande et de la Slovénie ont annoncé qu'ils ne diffuseront pas le plus grand télécrochet mondial, en raison de la présence d'Israël. La demi-finale se déroulera à la Stadthalle à Vienne, aux côtés de 15 autres candidats.

Israël participe mardi soir à la première demi-finale du concours de l' Eurovision , ébranlé cette année par le plus important boycott de ses 70 ans d'histoire, en raison de la présence de ce pays.

Les groupes audiovisuels publics de l'Espagne, de l'Irlande et de la Slovénie ont annoncé qu'ils ne diffuseront pas le plus grand télécrochet mondial, qualifié de"cirque" par le groupe slovène RTV, en raison de la présence d'Israël qui a été qualifiée d'office pour la finale. La demi-finale démarre à 21H00 avec, outre Israël, le Monténégro, l'Estonie, la Géorgie, le Portugal, Saint-Marin, la Croatie, la Suède, la Pologne, la Belgique, la Lituanie, la Serbie, la Finlande, la Moldavie et la Grèce.

Les points des jurys seront combinés aux résultats d'un vote du public, pour déterminer les dix chansons qualifiées lors de chaque demi-finale. Ces 20 chansons rejoindront les titres présélectionnés de l'Autriche, gagnante de l'année dernière





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