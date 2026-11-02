Israël : Netanyahou et Eisenkot s'affrontent pour former le gouvernement

Après des législatives sans majorité, Benjamin Netanyahou et Gadi Eisenkot négocient pour diriger Israël. Le président Herzog entame les consultations cruciales avec les partis politiques avant le 11 novembre.

Après des élections législatives qui n'ont dégagé aucune majorité claire, le processus de formation du nouveau gouvernement israélien s'est intensifié. Le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou a publiquement revendiqué la direction de la prochaine coalition gouvernementale. Il appelle à la constitution d'un large bureau exécutif sous sa tutelle, une stratégie qui exclut explicitement la participation des partis politiques arabes. Cette annonce intervient dans un contexte de tension politique accrue et de divisions idéologiques profondes au sein du paysage parlementaire israélien.

Négociations pour la majorité parlementaire

Les tractations politiques ont officiellement débuté pour tenter de rassembler les 61 sièges nécessaires à la confiance parlementaire. Lors du scrutin du 27 octobre, aucune coalition n'a obtenu la majorité absolue. Le camp de la coalition conduite par Benjamin Netanyahou dispose de 53 sièges, tandis que le bloc d'opposition mené par Gadi Eisenkot en revendique 48. Le président Isaac Herzog a annoncé qu'il recevrait les représentants des différents partis politiques entre mercredi après-midi et jeudi soir. Il commence par les formations ayant obtenu le moins de sièges, conformément à la pratique constitutionnelle en vigueur. La date limite pour qu'il fasse son choix final est fixée au 11 novembre. Le candidat désigné par le chef de l'État dispose ensuite de 28 jours pour former une coalition. Ce délai est extensible de 14 jours supplémentaires en cas de nécessité. En cas d'échec, le président peut confier le mandat à un autre candidat pour une période identique. Si cette deuxième tentative échoue, le pouvoir sera transféré à la Knesset pour qu'elle tente de rassembler 61 députés. La dissolution de l'assemblée est prévue si cette ultime solution échoue, entraînant l'organisation d'un nouveau scrutin sous 90 jours.

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Divisions stratégiques du camp de l'opposition

Les dirigeants du bloc pour le changement se sont réunis à Herzliya pour discuter et coordonner les prochaines étapes de leur stratégie politique. Cette rencontre marque leur première consultation depuis le scrutin du 27 octobre. Le parti Yashar de Gadi Eisenkot a confirmé cette coordination dans un communiqué officiel. Le point central de ces délibérations concerne le rôle que le bloc de l'opposition pourrait accorder aux listes arabes. Raam et la Liste unifiée ont obtenu un nombre record de 19 sièges sur les 120 que compte le Parlement. Toutes les composantes du bloc ont affirmé qu'elles proposeraient Gadi Eisenkot comme futur Premier ministre au président Isaac Herzog. Les partis arabes ont également laissé entendre leur soutien à cette candidature. Gadi Eisenkot figure ainsi en position de favori selon les pratiques institutionnelles en Israël. Cependant, des divergences stratégiques majeures persistent au sein de cette alliance hétérogène. Le dirigeant de gauche Yaïr Golan est en faveur d'une alliance avec les partis arabes pour assurer une majorité stable. En opposition directe, le dirigeant de droite Avigdor Liberman s'est radicalement opposé à toute coopération avec ces formations. Le parti Yashar a semblé écarter cette option mais sans l'exclure clairement dans ses déclarations publiques. La position du parti Ensemble, orienté centre droit, reste floue et incertaine à ce stade des négociations. Les dirigeants arabes ont condamné les attaques du Hamas en Israël du 7 octobre. Ils ont cependant refusé de qualifier formellement le mouvement islamiste palestinien de terroriste. La définition d'Israël en tant qu'État juif a été reconnue par le chef de Raam mais est rejetée par d'autres dirigeants de partis arabes.

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Positionnement intransigeant du Premier ministre sortant

Benjamin Netanyahou a de son côté appelé à la formation d'une large coalition gouvernementale excluant les partis arabes. Cette position s'inscrit dans la continuité de sa campagne électorale intense. Il n'a cessé de cibler les listes arabes pendant la période de scrutin. Après le scrutin, il a présenté ces formations comme une menace directe pour la survie d'Israël. Les dirigeants de ces partis qualifient pour leur part son gouvernement de raciste. Benjamin Netanyahou a déclaré sur le canal Telegram de son parti, le Likoud, qu'il cherchait à établir un gouvernement élargi avec ses partenaires actuels. Il précise qu'il est ouvert à un dialogue avec tout parti qui souhaite le rejoindre et ne soutient pas le terrorisme. Il a adressé un message clair au public en Israël en affirmant qu'il ne veut pas d'un gouvernement qui dépend de Raam et de la Liste unifiée. Il accuse ces formations de soutenir le terrorisme et de nier l'existence de l'État juif. Dans le camp de Benjamin Netanyahou, ses alliés d'extrême droite Bezalel Smotrich et Itamar Ben Gvir devraient proposer le nom du Premier ministre sortant. Cette annonce est attendue sauf énorme surprise. Le parti Shass, d'orientation ultra-orthodoxe, devrait suivre la même ligne selon des informations de presse. La position de l'autre parti ultra-orthodoxe reste incertaine et n'a pas été clarifiée publiquement.

Conséquences politiques et prochaines étapes

Ce processus de négociation complexe soulève des interrogations fondamentales sur la stabilité future du gouvernement israélien. La nécessité de composer avec des partis aux idéologies parfois incompatibles pourrait fragiliser l'exécutif. Le délai imparti par le président Isaac Herzog crée une pression temporelle importante pour toutes les factions. Les résultats de ces consultations détermineront la composition politique du pays pour les années à venir. La question de la participation des partis arabes au pouvoir demeure le point de rupture principal. Si aucune majorité ne se dégage avant l'échéance du 11 novembre, la procédure constitutionnelle prévoit des étapes de secours. La dissolution de la Knesset et le retour aux urnes sous 90 jours constitueraient un scénario de rupture politique majeure. Les observateurs politiques surveillent de près les mouvements de chaque parti majeur. L'issue de ces négociations aura également des répercussions sur la gestion de la guerre au Moyen-Orient. Les décisions gouvernementales futures influenceront directement les relations internationales et la sécurité nationale.